Refuerzan recolección de basura en Castaños con nuevas unidades entregadas por el Gobernador

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Monclova
/ 29 abril 2026
    Refuerzan recolección de basura en Castaños con nuevas unidades entregadas por el Gobernador
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas y la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezaron la entrega de camiones recolectores para fortalecer los servicios públicos en Castaños. CORTESÍA

Con una inversión superior a los 40 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez entregó 10 camiones recolectores para fortalecer el servicio de limpia en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- En un evento que refrenda el trabajo coordinado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, encabezó la entrega de camiones recolectores de basura destinados a fortalecer los servicios públicos en Castaños y diversos municipios de Coahuila.

El evento, realizado en la colonia Emiliano Zapata este miércoles, fortalece los sistemas de recolección de basura de los distintos municipios de la entidad, garantizando así servicios públicos dignos y de calidad para la población.

$!Yesica Sifuentes Zamora señaló que el respaldo del Gobierno del Estado ha sido clave para avanzar en la modernización del servicio de recolección de residuos en Castaños.
Yesica Sifuentes Zamora señaló que el respaldo del Gobierno del Estado ha sido clave para avanzar en la modernización del servicio de recolección de residuos en Castaños. CORTESÍA
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“Este apoyo representa mucho más que la entrega de un camión recolector; es una muestra clara de que, cuando trabajamos en equipo, logramos mejorar la calidad de vida de nuestras familias y avanzar hacia un municipio más limpio, ordenado y digno”, expresó la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que, al inicio de su administración, el servicio de recolección de basura representaba un importante reto; sin embargo, gracias al trabajo conjunto con el Cabildo y al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han logrado avances significativos en la mejora de este servicio esencial.

“En Castaños seguimos avanzando a paso firme, trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para construir un mejor futuro para todas y todos”, concluyó la edil.

En su intervención, el gobernador Manolo Jiménez destacó la labor de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien ha realizado un gran trabajo para atender las necesidades de los distintos sectores de la población.

Indicó que, al revisar cada una de las necesidades en los municipios, se llegó a la conclusión del fortalecimiento al sistema de recolección de basura, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para la población.

“Es una inversión de más de 40 millones de pesos; son 10 camiones recolectores que estamos detonando para fortalecer el sistema de recolección de basura de los municipios de Coahuila. Seguimos cumpliendo compromisos”, afirmó el mandatario estatal.

$!La inversión estatal superior a los 40 millones de pesos permitirá mejorar el sistema de recolección de basura en distintos municipios de Coahuila.
La inversión estatal superior a los 40 millones de pesos permitirá mejorar el sistema de recolección de basura en distintos municipios de Coahuila. CORTESÍA

En el evento también se contó con la presencia de alcaldesas y alcaldes de distintos municipios de la entidad, la diputada local Guadalupe Oyervides, autoridades estatales y municipales, así como ciudadanía en general que fue testigo de este importante acto.

Con acciones como esta, el Gobierno del Estado y los municipios de Coahuila fortalecen la infraestructura de servicios públicos, consolidando estrategias que responden a las necesidades reales de la ciudadanía.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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