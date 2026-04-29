Coahuila: Niños caen en drogas por tristeza y problemas en casa, revela consulta

En Coahuila, niñas, niños y adolescentes identifican los problemas en el hogar y las afectaciones emocionales como los principales factores que llevan a sus compañeros al consumo de drogas, alcohol y otras sustancias, se reveló en la más reciente Consulta Infantil y Juvenil realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). El ejercicio se llevó a cabo hasta el cierre de 2024, y sus resultados fueron presentados en octubre de 2025 como un mecanismo para fomentar la participación ciudadana entre la población infantil y juvenil en México.

En Coahuila participaron 257 mil 93 menores de edad, lo que representa el 31.26 por ciento de la población de entre 3 y 17 años. A los participantes se les consultó sobre temas como seguridad, acceso a sustancias y medio ambiente, entre otros. En el apartado relacionado con el consumo de sustancias —reconocido como un problema prioritario en la entidad—, las respuestas reflejaron preocupación, particularmente a partir de los seis años de edad.

De acuerdo con los resultados, ante la pregunta: “Algunas niñas, niños y adolescentes fuman o consumen alcohol, ¿por qué piensas que lo hacen?”, el 48.2 por ciento de los niños de entre 6 y 9 años señaló que se debe a problemas en el hogar. En segundo lugar, con 38.5 por ciento, consideraron que ocurre porque se sienten tristes o tienen miedo, mientras que otro 38.5 por ciento atribuyó esta conducta a la influencia de amistades. En el grupo de 10 a 13 años, el 60.2 por ciento indicó que el consumo se relaciona con conflictos familiares; el 44.6 por ciento opinó que responde a la búsqueda de aceptación social, y el 41.1 por ciento señaló que se trata de curiosidad o de “probar qué se siente”.

Para el grupo de 14 a 17 años, la pregunta incluyó el consumo de tabaco, alcohol, vapeadores (cigarros electrónicos) y otras drogas. En este rango, el 56.2 por ciento consideró que el principal motivo está vinculado con emociones como tristeza, ansiedad, estrés o soledad; el 55.5 por ciento lo relacionó con la necesidad de popularidad o aceptación, y el 51.2 por ciento lo atribuyó a la curiosidad o al gusto. Otro dato relevante es que el 24.4 por ciento de los menores de entre 6 y 9 años, el 22.7 por ciento de los de 10 a 13 y el 25.8 por ciento de los de 14 a 17 —es decir, un total de 56 mil 297 niños y adolescentes en Coahuila— consideraron que el consumo ocurre porque las sustancias son fáciles de conseguir.

Aunque la Consulta se centra en las causas del consumo, cifras oficiales evidencian que el problema también tiene implicaciones legales. De acuerdo con el Censo Estatal de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cierre de 2024, de los 99 delitos que involucraron a menores detenidos por autoridades estatales, el 58.5 por ciento estuvo relacionado con drogas, principalmente por posesión simple.

En cuanto a las posibles soluciones, los propios menores plantearon distintas propuestas. Entre los niños de 6 a 9 años, el 68.2 por ciento consideró que la clave es fomentar el cariño, el respeto y la atención tanto en el hogar como en la escuela. En el grupo de 10 a 13 años, el mismo porcentaje opinó que las personas adultas deben escucharlos y apoyarlos cuando enfrenten problemas. Por su parte, los adolescentes de 14 a 17 años señalaron que una de las principales medidas es contar con información clara sobre los efectos del consumo de sustancias.

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