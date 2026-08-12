Rescatan a adolescente de 16 años de lo alto de un puente en Monclova

El hecho ocurrió en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Sidermex, en Monclova , hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio luego del reporte sobre el menor que se encontraba en la parte superior de la estructura.

MONCLOVA, COAH.-Momentos de tensión se vivieron en lo alto de un puente vehicular, donde un adolescente de 16 años fue localizado en una zona de peligro y con riesgo de caer desde varios metros de altura. Un ciudadano intervino a tiempo para ponerlo a salvo.

El adolescente fue identificado como Jonathan “N”, vecino de la colonia Pedregal de Monclova, quien permanecía junto a las barreras de protección del puente.

Luis Vega regresaba de su trabajo y caminaba hacia una tienda de conveniencia cuando observó al menor en riesgo. Al percatarse de la situación, se acercó rápidamente y consiguió sujetarlo para retirarlo del lugar y llevarlo hacia una zona segura.

La intervención ocurrió antes de que arribaran los cuerpos de auxilio, por lo que cuando las autoridades llegaron, el adolescente ya estaba fuera de peligro inmediato.

Durante la atención, Jonathan permaneció serio y evitó conversar con el ciudadano que lo había auxiliado.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron una valoración para determinar si presentaba alguna lesión o requería traslado a un hospital. Tras revisarlo, determinaron que no era necesario brindarle atención médica de urgencia.

Debido a las circunstancias en las que fue encontrado, los paramédicos decidieron acompañar al adolescente hasta su domicilio, donde se entrevistaron con sus padres.

A la familia se le planteó la importancia de que Jonathan reciba atención psicológica, con la finalidad de conocer qué originó la crisis que lo llevó a colocarse en una situación de riesgo y darle seguimiento para evitar que vuelva a ocurrir.

El caso generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector, pues una caída desde la parte superior del puente pudo haber provocado consecuencias graves. La rápida intervención del ciudadano permitió retirar al adolescente del lugar antes de que ocurriera una tragedia.