Rescatan a adolescente de 16 años de lo alto de un puente en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Rescatan a adolescente de 16 años de lo alto de un puente en Monclova
    Un ciudadano intervino para retirar al adolescente de la zona de riesgo antes del arribo de los cuerpos de auxilio. LIDIET MEXICANO

Un ciudadano encontró al menor en una zona de riesgo y logró ponerlo a salvo antes del arribo de los cuerpos de auxilio

MONCLOVA, COAH.-Momentos de tensión se vivieron en lo alto de un puente vehicular, donde un adolescente de 16 años fue localizado en una zona de peligro y con riesgo de caer desde varios metros de altura. Un ciudadano intervino a tiempo para ponerlo a salvo.

El hecho ocurrió en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Sidermex, en Monclova, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio luego del reporte sobre el menor que se encontraba en la parte superior de la estructura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/pierde-un-ojo-tras-cirugia-de-cataratas-en-monclova-a-casi-un-ano-imss-no-le-responde-EA22771072

El adolescente fue identificado como Jonathan “N”, vecino de la colonia Pedregal de Monclova, quien permanecía junto a las barreras de protección del puente.

Luis Vega regresaba de su trabajo y caminaba hacia una tienda de conveniencia cuando observó al menor en riesgo. Al percatarse de la situación, se acercó rápidamente y consiguió sujetarlo para retirarlo del lugar y llevarlo hacia una zona segura.

La intervención ocurrió antes de que arribaran los cuerpos de auxilio, por lo que cuando las autoridades llegaron, el adolescente ya estaba fuera de peligro inmediato.

Durante la atención, Jonathan permaneció serio y evitó conversar con el ciudadano que lo había auxiliado.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron una valoración para determinar si presentaba alguna lesión o requería traslado a un hospital. Tras revisarlo, determinaron que no era necesario brindarle atención médica de urgencia.

Debido a las circunstancias en las que fue encontrado, los paramédicos decidieron acompañar al adolescente hasta su domicilio, donde se entrevistaron con sus padres.

A la familia se le planteó la importancia de que Jonathan reciba atención psicológica, con la finalidad de conocer qué originó la crisis que lo llevó a colocarse en una situación de riesgo y darle seguimiento para evitar que vuelva a ocurrir.

El caso generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector, pues una caída desde la parte superior del puente pudo haber provocado consecuencias graves. La rápida intervención del ciudadano permitió retirar al adolescente del lugar antes de que ocurriera una tragedia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Menores De Edad
Prevención
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Volver al cuerpo

NosotrAs: Volver al cuerpo
true

Redefinición en América Latina
true

La expresión libre en la mira

IA

Nuevos partidos políticos: Apertura hacia la pluralidad política
true

Una orilla más digna
true

¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
true

Carnaval de pecados
Infantería de marina taiwanesa a bordo de una lancha de asalto para operaciones especiales M109 maniobra durante un ejercicio, como parte de las maniobras militares anuales Han Kuang en Kaohsiung, Taiwán.

Taiwán necesita otra estrategia de disuasión