La ciudad se abre como acordeón oxidado. Las calles vibran con murmullo. No es música sino réquiem improvisado. Monterrey, metrópoli de acero y humo, convertida en escenario de teatro macabro donde los actores no piden aplausos, solo sangre.

Apenas cae la noche y cuatro sombras cercan al hombre frente a la estación Alameda. Lo golpean, arrastran, asesinan. Cientos de ojos miran, ninguno se atreve a cerrar el telón. El espectáculo se consume en silencio, la violencia fuera ya parte del mobiliario urbano.

Al amanecer, la función continúa. Dos bicicleteros, ladrones de oficio, se deslizan por las calles céntricas. No llevan flores ni pan, cargan cuchillos. A media mañana, apuñalan al transeúnte y huyen en sus rilas, pedaleando sobre la desgracia como rutina. El barrio del chorro se queda con la cicatriz, ellos con la fuga.

Antier, el enajenado decide su hombro es proyectil. Embiste añ sexagenario, lo lanza a la calle. El destino, cruel director, coloca un tráiler en escena. Las llantas pasan sobre el cuerpo, la muerte se vuelve instantánea, grotesca, absurda. El público invisible aplaude con indiferencia.

En el metro, la violencia cambia de disfraz. Ciudadano capitalino encara a un trabajador de piel oscura. No usa puños, usa palabras. Grotescas, despóticas, miserables. El insulto se convierte en arma, la dignidad en víctima. La urbe se ahoga en actos desesperados. No es hartazgo, es cinismo. No es rebelión, es desesperación barata.

El centro también tiene su tragedia doméstica. El hogar es saqueado, cuatro mil pesos desaparecen. Pero el verdadero robo no es el dinero: es el honor mancillado de la mujer de la tercera edad. La ciudad se convierte en tablero donde cada jugada es crimen, cada esquina epitafio.

La música de Julián Garza y el viejo Paulino resuena como banda sonora de este carnaval sangriento. Sus letras, impregnadas de pólvora y nostalgia, acompañan la crónica. “Estos eran dos amigos”, cantan, pero aquí los amigos son la violencia y la desesperanza. Las melodías huelen a linaje, pólvora, ironía. Humor obscurecido. Se ríe de la tragedia, como si la música fuera la única forma de sobrevivir al absurdo.

La violencia en Monterrey no es accidente, es combustible. Se enciende con la chispa del cinismo, se alimenta con la indiferencia de los espectadores. La ciudad se convierte en circo donde los payasos llevan cuchillos y los trapecistas caen bajo las llantas de un tráiler. No hay red de seguridad, solo calles manchadas.

Cada acto es capítulo, cada víctima un verso. La ironía se convierte en narrador, el humor ácido en coro. Monterrey arde de manera de carnaval grotesco, donde la desesperación barata se vende en cada esquina.

No son tiempos de hartazgo, son estaciones finales. La ciudad se mira al espejo y ve el rostro deformado por la violencia. La urbe metropolitana se convierte en monstruo devorando a sus hijos, mientras la música de Julián Garza sigue sonando, como si quisiera recordar la tragedia también puede bailarse.

Monterrey, ciudad de acero y sangre, se levanta como un réquiem viviente. La violencia no es accidente, es himno. Combustible de ironía. Cosechada en testamento de la urbe consumida en su propio carnaval. Monterrey no muere, se inmortaliza en la violencia. La ciudad no se extingue, se vierte en canción. Una tonadilla grotesca, desesperada, pero eterna.