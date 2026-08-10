Carnaval de pecados

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Carnaval de pecados
    El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza conduce un scooter en el Parque España, durante el inicio de los campamentos de verano para infantes en los diferentes parques de Monterrey del periodo vacacional. Curtoscuro/Gabriela Pérez Montiel

Monterrey, ciudad de acero y sangre, se levanta como un réquiem viviente

La ciudad se abre como acordeón oxidado. Las calles vibran con murmullo. No es música sino réquiem improvisado. Monterrey, metrópoli de acero y humo, convertida en escenario de teatro macabro donde los actores no piden aplausos, solo sangre.

Apenas cae la noche y cuatro sombras cercan al hombre frente a la estación Alameda. Lo golpean, arrastran, asesinan. Cientos de ojos miran, ninguno se atreve a cerrar el telón. El espectáculo se consume en silencio, la violencia fuera ya parte del mobiliario urbano.

Al amanecer, la función continúa. Dos bicicleteros, ladrones de oficio, se deslizan por las calles céntricas. No llevan flores ni pan, cargan cuchillos. A media mañana, apuñalan al transeúnte y huyen en sus rilas, pedaleando sobre la desgracia como rutina. El barrio del chorro se queda con la cicatriz, ellos con la fuga.

Antier, el enajenado decide su hombro es proyectil. Embiste añ sexagenario, lo lanza a la calle. El destino, cruel director, coloca un tráiler en escena. Las llantas pasan sobre el cuerpo, la muerte se vuelve instantánea, grotesca, absurda. El público invisible aplaude con indiferencia.

En el metro, la violencia cambia de disfraz. Ciudadano capitalino encara a un trabajador de piel oscura. No usa puños, usa palabras. Grotescas, despóticas, miserables. El insulto se convierte en arma, la dignidad en víctima. La urbe se ahoga en actos desesperados. No es hartazgo, es cinismo. No es rebelión, es desesperación barata.

El centro también tiene su tragedia doméstica. El hogar es saqueado, cuatro mil pesos desaparecen. Pero el verdadero robo no es el dinero: es el honor mancillado de la mujer de la tercera edad. La ciudad se convierte en tablero donde cada jugada es crimen, cada esquina epitafio.

La música de Julián Garza y el viejo Paulino resuena como banda sonora de este carnaval sangriento. Sus letras, impregnadas de pólvora y nostalgia, acompañan la crónica. “Estos eran dos amigos”, cantan, pero aquí los amigos son la violencia y la desesperanza. Las melodías huelen a linaje, pólvora, ironía. Humor obscurecido. Se ríe de la tragedia, como si la música fuera la única forma de sobrevivir al absurdo.

La violencia en Monterrey no es accidente, es combustible. Se enciende con la chispa del cinismo, se alimenta con la indiferencia de los espectadores. La ciudad se convierte en circo donde los payasos llevan cuchillos y los trapecistas caen bajo las llantas de un tráiler. No hay red de seguridad, solo calles manchadas.

Cada acto es capítulo, cada víctima un verso. La ironía se convierte en narrador, el humor ácido en coro. Monterrey arde de manera de carnaval grotesco, donde la desesperación barata se vende en cada esquina.

No son tiempos de hartazgo, son estaciones finales. La ciudad se mira al espejo y ve el rostro deformado por la violencia. La urbe metropolitana se convierte en monstruo devorando a sus hijos, mientras la música de Julián Garza sigue sonando, como si quisiera recordar la tragedia también puede bailarse.

Monterrey, ciudad de acero y sangre, se levanta como un réquiem viviente. La violencia no es accidente, es himno. Combustible de ironía. Cosechada en testamento de la urbe consumida en su propio carnaval. Monterrey no muere, se inmortaliza en la violencia. La ciudad no se extingue, se vierte en canción. Una tonadilla grotesca, desesperada, pero eterna.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crónica
Opinión
Política

Localizaciones


Monterrey

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ernesto Ruffo y Ángel Aguirre: Políticos presos

Ernesto Ruffo y Ángel Aguirre: Políticos presos
true

Coincide Mejía con Manolo en aprovechar gas Shale
Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

Mientras más de mil 700 nombres en el padrón de personas violentadoras de mujeres, en 2025 se cometieron casi 17 mil delitos contra las féminas.

Coahuila: Aumenta 160% registro de agresores de mujeres en menos de cinco años
El KIA Sorento y el Nissan Sentra quedaron en medio de la vialidad tras el fuerte impacto.

Ninguno acepta su responsabilidad tras aparatoso choque al norte de Saltillo
Isaac del Toro acompañó a Romina Hinojosa durante el cierre de su participación en Niza.

Romina Hinojosa hace historia: primera mexicana en completar el Tour de Francia Femenil
Los partidarios de los hutíes celebraron una manifestación con una pancarta en árabe que decía: “Todas las instalaciones petroleras saudíes son objetivos de nuestros misiles y drones”.

Los hutíes, respaldados por Irán, atacan una refinería de Aramco en Arabia Saudita
Un sismo de magnitud 7.4 sacudió el oeste de Colombia y dejó daños en edificios de Quibdó y Manizales; autoridades evalúan afectaciones y posibles réplicas.

Sismo de magnitud 7.4 sacude Colombia; reportan heridos y daños en Chocó