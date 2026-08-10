¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Koljós de Emmanuel Carrère

Carrère reconstruye así el recorrido de sus bisabuelos, los Zurabishvili, burgueses ilustrados que se exiliaron de Georgia tras la Revolución bolchevique; al errático abuelo Georges, marcado por la pobreza, el derrotismo y una colaboración con los ocupantes alemanes nunca del todo esclarecida; y, sobre todo, la ascensión imparable de Hélène, brillante, severa, rigurosa y a menudo impenetrable; personalidad legendaria y polémica cuyo legado y complejidad condicionan a quienes la rodean. También redescubre la discreta figura de su padre, Louis, un personaje apacible y humilde siempre a la sombra de Hélène, que ofrece un contrapunto afectivo a la austeridad materna.

La nueva novela de Emmanuel Carrère, ganadora del Premio Médicis y del Premio Grand Continent en 2025, se mueve entre la historia familiar y la historia con mayúsculas y ofrece un retrato preciso de la Europa del pasado y presente siglo.

Odiseo de Stephen Fry

Los episodios y personajes de la obra homérica son bien conocidos. Naufragios, cíclopes, lotófagos, sirenas mientras Penélope vive su propia peripecia para librarse de los pretendientes. Pero, como de costumbre, la narración de Fry, rebosante de ingenio y de crítica mordaz a las concesiones que históricamente se han hecho a la figura del héroe masculino, consigue reavivar la historia y ofrecer nuevas perspectivas sobre la interpretación clásica del mito.

Como en las entregas anteriores de la tetralogía iniciada con Mythos –y que se da por concluida con esta interpretación de la Odisea–, Fry demuestra una vez más su talento para bucear en las fuentes originales y presentarlas al lector bajo una nueva luz. Es ahí donde nos deleitamos de nuevo con la erudición, el entusiasmo y la capacidad divulgativa de su autor.

Los psicopompos de Amélie Nothomb

Figuras mitológicas encargadas de guiar a las almas en su tránsito al más allá. Aunque Orfeo no lo sea en sentido estricto, como sí lo es Hermes, por ejemplo, desciende al Hades con la esperanza de rescatar a su amada Eurídice. Ese gesto desesperado lo convierte en uno de los pocos mortales capaces de cruzar el umbral que separa la vida de la muerte y de caminar, por un instante, entre ambos mundos.

Amélie Nothomb hace algo parecido con cada nuevo libro: de cuatro a ocho de la mañana, todos los días sin excepción, se entrega a la página en blanco con la esperanza de no haber desaprendido a escribir, como un pájaro que nunca olvida cómo volar.

Dame veneno que quiero vivir. Skincare, bótox, miedo a envejecer y linaje femenino de Leticia Sala

Una aguda reflexión sobre el fenómeno social en el que se ha convertido la cultura del skincare. La cara se ha convertido en una superficie de control, en la prueba del tiempo o de su negación. Este no es un ensayo sobre cremas ni rituales de bienestar, sino sobre lo que ocurre cuando nos miramos al espejo con una nueva arruga y un pensamiento intrusivo que también es nuevo. Sobre el gesto íntimo y cotidiano de aplicar una crema en el rostro por la mañana mientras nuestras hijas toman nota. Sobre la sospecha de que el nuevo imperativo es tener un cuerpo delgado y una piel perfecta.

Este libro nace de un conflicto genuino: el deseo de verse bien y el temor de estar participando en la perpetuación de un sistema no elegido.