Una orilla más digna

1926, una joven neoyorquina de veinte años entró al agua en Cap Gris-Nez y comenzó a nadar hacia Inglaterra. Se llamaba Gertrude Caroline Ederle, aunque el mundo terminaría conociéndola como Trudy. Catorce horas y treinta y cuatro minutos después salió del mar en Kingsdown, con la audición dañada. Era la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha. Además, había superado, por casi dos horas, el mejor tiempo conseguido por un hombre. Trudy no solo alcanzó la otra orilla. Movió la orilla de todas las mujeres.

¿FRAGILIDAD? Para comprender aquel hecho debemos regresar a una época en la que el prejuicio se presentaba como ciencia y la discriminación como cuidado. Se afirmaba que el deporte intenso dañaba la salud femenina, comprometía la maternidad y deformaba una delicadeza natural. A las mujeres se les permitía nadar, siempre que no parecieran fuertes; competir, siempre que no desafiaran a los hombres. Los trajes de baño expresaban la moral de una sociedad que temía la libertad femenina. Antes de vencer al mar, Trudy tuvo que atravesar una corriente más profunda: la de una cultura que confundía feminidad con fragilidad. La de una cultura machista y un sistema social que discriminaba a la mujer y limitaba sus derechos. EL CAMINO Nació el 23 de octubre de 1905, tercera de seis hijos de inmigrantes alemanes y la familia durante los veranos viajaba a Highlands, Nueva Jersey. Allí aprendió a nadar en aguas abiertas, con una cuerda atada a la cintura mientras su padre la sostenía desde el muelle. De niña padeció sarampión, enfermedad que le dejó una pérdida auditiva. Los médicos le recomendaron mantenerse lejos del agua. Ella eligió acercarse. Hay personas que obedecen al miedo para conservarse y otras que encuentran precisamente allí su camino, su destino. A los doce años ingresó a la Women’s Swimming Association y fue ahí donde Trudy descubrió que su cuerpo no era una limitación, sino una posibilidad. Entre 1921 y 1925 acumuló veintinueve marcas nacionales y mundiales. En los Juegos Olímpicos de París de 1924 obtuvo oro en el relevo 4 por 100 metros libres y dos bronces individuales. Ya era una atleta extraordinaria, pero cada victoria femenina era tratada como excepción, nunca como prueba de capacidad. ¿PARA QUÉ? El Canal de la Mancha era –y sigue siendo- una de las pruebas más temidas. Solo cinco hombres habían logrado cruzarlo. Las mareas obligaban a nadar en zigzag; el frío entumecía el cuerpo; las olas impedían respirar; la sal inflamaba los ojos y las medusas convertían cada brazada en dolor. En 1925 Trudy hizo un primer intento. Después de casi nueve horas, su entrenador creyó que estaba en peligro y otro nadador la tocó. El contacto significó la descalificación. Muchos tomaron el fracaso como confirmación de lo que querían creer: la naturaleza de la mujer era débil y frágil y, por tanto, jamás podría vencer el Canal. Trudy se preparó y regresó un año después. Adaptó su traje de baño para moverse con libertad, selló sus gafas con parafina y cubrió su cuerpo con grasa contra el frío. Pero la verdadera preparación estaba en la decisión y determinación de continuar.

Cuando el mar se embraveció y desde la embarcación le sugirieron abandonar, respondió: “¿Para qué?”. No era arrogancia. Era coraje. Quién sabe el “porqué” ha comenzado una travesía encuentra el cómo avanzar y concluir. Las corrientes alargaron el recorrido hasta unos 56 kilómetros. Trudy apenas distinguió la costa. Nadó acompañada por canciones desde la embarcación y luces encendidas en la playa para orientarla. Cada brazada parecía pequeña frente a la inmensidad, pero la perseverancia trabaja así: no elimina la distancia, la reduce. Al tocar tierra encontró piedras, oscuridad y a un funcionario que le pidió el pasaporte. Las grandes transformaciones suelen comenzar silenciosamente, cuando nadie advierte todavía que la historia acaba de cambiar. RECONOCIMIENTO Nueva York la recibió con una multitud calculada en dos millones (el mayor reconocimiento de todos los tiempos). Había admiración, pero también la evidencia del límite de la época: después de derrotar el récord, seguía siendo presentada como una mujer “excepcional”, no como una atleta a la altura de cualquier hombre. La prensa relató su valor, pero preguntó por su ropa, sus compras y el matrimonio. El machismo y la discriminación no siempre niegan el triunfo; a veces lo domestican, lo convierten en curiosidad y después procuran olvidarlo. Babe Ruth, su contemporáneo, continúa siendo una figura universal, mientras Trudy desapareció durante décadas. Su celebridad fue inmensa y breve. Participó en espectáculos y exhibiciones acuáticas; la pérdida auditiva se agravó y la exposición pública terminó por abrumarla. En 1933 sufrió una caída que le lesionó la columna. Los médicos dijeron que quizá no volvería a caminar. Se recuperó y en 1939 volvió a nadar en la Feria Mundial de Nueva York. La mujer que había cruzado el Canal tuvo que cruzar después el dolor, el silencio y, lo peor de todo, el olvido. HEROÍSMO Su vida posterior revela su victoria más humana. Trudy no convirtió la gloria en monumento. Enseñó natación a niños sordos; Sorprendentemente la mujer sorda ayudó a niños a escuchar la confianza de su cuerpo y afrontar con esperanza su destino. Ya no nadaba para establecer un récord, sino para transmitir libertad. Porque el verdadero heroísmo no consiste solamente en llegar donde nadie ha llegado; alcanza su plenitud cuando la generosidad abre el camino para que otros puedan avanzar. Glenn Stout escribió Young Woman and the Sea, biografía rigurosa que inspiró la película homónima de Disney, la cual recomiendo ver, pues aun cuando se permite algunas licencias —omite el oro olímpico y comprime un año entre los dos intentos— indudablemente recupera la verdad esencial: una joven enfrentó al mar, al patriarcado y a la discriminación. El mayor mérito de la película es moral: devuelve a Trudy el sitio que la memoria le había negado. ¿CUÁNTAS? Trudy murió en 2003, a los noventa y ocho años. Después de ella, millones de mujeres comprendieron que el cansancio no tiene sexo, que la disciplina, la voluntad y la determinación no pertenece a un género y que ningún prejuicio resiste para siempre frente a una capacidad demostrada.

Su travesía no eliminó el machismo del deporte, pero rompió uno de sus argumentos centrales. Hasta entonces se decía que una mujer no podía soportar lo que soportaba un hombre. Trudy respondió: entró al agua y llegó antes. A cien años de distancia, su historia nos interroga. ¿Cuántas capacidades seguimos juzgando antes de permitir que se manifiesten? ¿Cuántas niñas abandonan una vocación porque alguien confunde protección con límite? ¿Cuántas veces una institución, una familia o una sociedad decide de antemano qué puede hacer una mujer? CANALES Los prejuicios se parecen a las mareas: empujan sin mostrarse, desvían el rumbo y hacen más larga la travesía. Por eso no basta admirar a quienes los vencieron. Hay que preguntarnos si nosotros seguimos alimentándolos mediante nuestros comentarios en las redes sociales. El 6 de agosto de 1926, Trudy Ederle cruzó dos canales. Uno estaba hecho de agua helada, viento, peligros y corrientes. El otro, de condescendencia, miedo y siglos de exclusión. El primero terminaba en la costa inglesa. El segundo todavía no termina del todo. Pero desde aquella noche conocemos algo que antes muchos se negaban a aceptar: ninguna frontera permanece intacta después de que una mujer descubre su fuerza y se atreve a ejercerla. REVELACIÓN Trudy no esperó que el mundo le concediera permiso. Sencillamente nadó. Y con cada brazada hizo más ancha la libertad no solo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Porque cuando una mujer rompe un límite impuesto o un prejuicio no avanza sola: obliga al mundo a revisar sus certezas y sus paradigmas, ensancha el horizonte de quienes vienen detrás y libera también a los hombres de la pobreza moral de una cultura construida sobre la superioridad, la estupidez y el miedo.

Su victoria no consistió únicamente en demostrar que una mujer podía hacer lo que se creía reservado a los hombres, sino en revelar que el talento, la disciplina, el coraje y la dignidad no tienen género. Trudy llegó a la otra orilla, pero su travesía continúa en cada mujer que desafía un prejuicio, derriba un obstáculo, defiende su vocación y se atreve a ocupar el lugar que legítimamente le corresponde. Porque cada vez que una mujer conquista y ejercita su libertad, la humanidad entera alcanza una orilla más digna. cgutierrez_a@outlook.com