Riñas estudiantiles resurgen en secundaria de Monclova; refuerzan seguridad

MONCLOVA, COAH.- Una confrontación entre alumnos de los turnos matutino y vespertino de la Secundaria Emiliano Zapata número 2, en Monclova, generó alarma entre padres de familia y vecinos, tras el intercambio de objetos como piedras y palos en las inmediaciones del plantel.

El incidente ocurrió cuando coincidieron la salida de los estudiantes de la mañana y la entrada del turno vespertino, lo que provocó la intervención de la Policía Municipal. Elementos de seguridad acudieron de inmediato al lugar, logrando dispersar a los alumnos. Algunos jóvenes huyeron corriendo y no fueron localizados, por lo que el reporte fue cerrado sin detenidos.

De acuerdo con testimonios de padres de familia, las confrontaciones entre alumnos habían disminuido en semanas anteriores, pero volvieron a surgir, generando preocupación sobre posibles riesgos para la comunidad escolar. Mirza López Cabral, integrante del Comité de Seguridad de la secundaria, señaló que la calle Hermanos Serdán, que conecta con el puente del arroyo, se ha convertido en un punto donde los alumnos se esconden para evadir a la policía durante los altercados.

El director del plantel, Alejandro Carranza, y la subdirectora Carolina Salas, tomaron medidas inmediatas para separar a los estudiantes. Los alumnos del turno matutino fueron retirados del lugar, mientras que los del turno vespertino fueron ingresados nuevamente a la escuela, evitando así mayores conflictos y posibles detenciones.

Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro, indicó que el hecho se encuentra bajo investigación y que se han activado protocolos escolares para identificar a los involucrados y deslindar responsabilidades. Se estima que entre dos y cuatro estudiantes participaron de manera activa en la confrontación, quienes fueron identificados por la institución.

Como parte de las medidas preventivas, los alumnos recibirán acompañamiento educativo y psicológico, y cumplirán sanciones conforme al reglamento escolar. Además, se solicitó la colaboración de los padres de familia para supervisar a sus hijos en horarios de entrada y salida, así como en el uso del transporte escolar, con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos.

Las autoridades recalcaron que no hubo heridos ni daños materiales en el plantel, y que no se presentaron armas de fuego o blancas, únicamente objetos arrojados sin causar lesiones. La vigilancia se reforzará en los cambios de turno para garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar.

(Con información de medios locales)