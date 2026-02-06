Hospitalizan a menor tras incrustarse un lápiz accidentalmente en primaria de Monclova

Monclova
/ 6 febrero 2026
    Hospitalizan a menor tras incrustarse un lápiz accidentalmente en primaria de Monclova
    Paramédicos del GRUM trasladaron a un alumno lesionado tras accidente escolar en Monclova. FOTO: REDES SOCIALES

La Policía Municipal acudió a la escuela para levantar reporte y recabar datos tras el accidente que dejó a un menor hospitalizado

MONCLOVA, COAH.— Un estudiante de la Escuela Primaria Profesora Minerva Ramos Rendón resultó hospitalizado ayer jueves tras sufrir una lesión en un glúteo provocada por un lápiz de madera. El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas durante actividades escolares vespertinas en el centro educativo ubicado en la colonia Obrera Sur Tercer Sector de Monclova.

El menor, identificado como Brian ¨N¨, de 9 años, se disponía a tomar asiento cuando un lápiz colocado verticalmente sobre la silla por un compañero se incrustó en su glúteo, provocando la lesión que requirió atención inmediata.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a joven con mariguana, cristal y cocaína en Cuatro Ciénegas

Personal del plantel activó los protocolos de emergencia y solicitó apoyo de los servicios médicos. Al lugar acudieron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria. Para evitar complicaciones adicionales, los socorristas decidieron no retirar el lápiz en el lugar y trasladaron al menor al Hospital General Amparo Pape de Benavides, acompañado de su madre, donde quedó bajo supervisión médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al centro educativo para documentar el incidente y recabar información relacionada con el accidente. La situación se encuentra en análisis por las autoridades correspondientes para determinar si fue un accidente fortuito o si existen responsabilidades adicionales dentro del plantel. Hasta el momento, la dirección de la escuela no ha emitido un comunicado oficial respecto a lo ocurrido.

El incidente generó movilización de docentes, personal administrativo y alumnos, destacando la importancia de mantener protocolos de seguridad y vigilancia dentro de las aulas para evitar accidentes similares. Las autoridades locales indicaron que se revisarán los procedimientos internos para garantizar la integridad de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades escolares.

(Con información de medios locales)

