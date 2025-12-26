Se sale del camino tráiler cargado con gallinas en la carretera 57; conductor ileso

La unidad quedó volcada a un costado de la vía, causando daños a la carpeta asfáltica y a parte de la carga

MONCLOVA, COAH.-El amanecer de este viernes se vio interrumpido por un accidente carretero sobre la carretera federal número 57, luego de que un tráiler que transportaba gallinas terminara fuera del camino, en el tramo Allende–Nueva Rosita, a la altura de la cuesta de las Codornices.

La pesada unidad avanzaba con destino a Monclova cuando, al enfrentar una curva, el peso de la carga provocó que el conductor perdiera el control.

En cuestión de segundos, el tráiler salió de la carpeta asfáltica y quedó volcado a un costado de la vía, generando alarma entre los automovilistas que circulaban por la zona.

El operador fue identificado como Miguel Vázquez, de 21 años de edad, originario de Zacatecas, quien resultó ileso pese a lo aparatoso del percance.

La unidad pertenece a una empresa con sede en el municipio de Torreón.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y coordinar las maniobras necesarias para retirar el tráiler y evitar mayores riesgos en la circulación.

