Confirman fallecimiento de ex trabajador de AHMSA Polo Covarrubias en Castaños

Coahuila
/ 26 diciembre 2025
    Confirman fallecimiento de ex trabajador de AHMSA Polo Covarrubias en Castaños
    La muerte de Covarrubias se suma a otros fallecimientos que han impactado a la comunidad obrera de la región, en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a la situación de la siderúrgica. FOTO: ARCHIVO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

Muertes

Coahuila
Monclova

AHMSA

Ex trabajadores de Altos Hornos de México lamentaron el fallecimiento de quien laboró durante años en el área del BOF y colada continua de la Planta 2

MONCLOVA, COAH.- Continúan registrándose fallecimientos entre ex trabajadores de Altos Hornos de México. Tras pasar la Nochebuena, se confirmó la muerte de Polo Covarrubias, quien laboró durante años en el área del BOF y colada continua de la Planta 2, y era originario del municipio de Castaños.

El deceso fue confirmado por Julián Torres Ávalos, representante de los ex obreros de AHMSA, quien expresó su pesar por la pérdida y envió un mensaje de condolencias a la familia.

“Hoy se nos adelanta nuestro compañero Polo Covarrubias. Que Dios lo reciba en su santo reino y dé fortaleza a sus seres queridos”, expresó.

Torres Ávalos explicó que el trabajador había dejado la empresa antes de la crisis que atraviesa AHMSA, ya que salió por incapacidad y estaba bajo atención del Seguro Social, por lo que no formaba parte del grupo que actualmente enfrenta la falta de pagos.

“A decir verdad, no sabemos la causa de su fallecimiento. No puedo afirmarlo porque lo desconozco, pero su muerte fue conocida entre los compañeros, ya que muchos seguimos pendientes unos de otros”, señaló.

Indicó que Covarrubias fue un trabajador activo en el BOF y colada continua de la Planta 2, y que su fallecimiento se suma a otros casos que han marcado a la comunidad obrera de la región, en medio de la incertidumbre que persiste por la situación de la siderúrgica.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

