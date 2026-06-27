Servicios municipales llegan a todos los sectores de Monclova

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    Servicios municipales llegan a todos los sectores de Monclova
    Cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, bacheo y mejoramiento del alumbrado en diversos sectores de Monclova durante la última semana. CORTESÍA

En 7 días se ejecutaron 438 intervenciones de mantenimiento urbano para fortalecer infraestructura, movilidad y espacios comunitarios

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova intensificó durante la última semana las labores de mantenimiento urbano con la ejecución de 438 acciones enfocadas en limpieza, rehabilitación de vialidades y modernización del alumbrado público, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura de la ciudad y ofrecer mejores condiciones a la población.

El alcalde Carlos Villarreal informó que las cuadrillas municipales atendieron reportes ciudadanos y dieron continuidad a los programas permanentes de conservación de espacios públicos, con trabajos distribuidos en distintos sectores del municipio.

$!El programa “Monclova Limpio y con Valor” permitió retirar 2.2 toneladas de cacharros y residuos voluminosos en las colonias Cañada Norte y Cañada Sur.
El programa “Monclova Limpio y con Valor” permitió retirar 2.2 toneladas de cacharros y residuos voluminosos en las colonias Cañada Norte y Cañada Sur. CORTESÍA

Estas acciones, destacó, forman parte del esfuerzo coordinado con el Gobierno del Estado para mantener una ciudad más ordenada, funcional y segura, mediante servicios públicos más eficientes que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias.

LIMPIEZA, ALUMBRADO Y BACHEO, PRIORIDADES

Dentro del programa “Monclova limpio y con valor”, se realizaron labores de limpieza en áreas verdes, plazas, vialidades y lotes baldíos, además de un operativo de descacharrización en las colonias Cañada Norte y Cañada Sur, donde fueron retiradas 2.2 toneladas de objetos en desuso y residuos voluminosos.

En materia de alumbrado público se concretaron 102 acciones, entre ellas la instalación de 85 luminarias con tecnología LED, el mantenimiento de 11 circuitos eléctricos, la atención de 2 sectores incluidos en el censo anual de la Comisión Federal de Electricidad y trabajos de iluminación en 4 planteles educativos.

Por su parte, el Departamento de Bacheo efectuó 336 intervenciones, que comprendieron la reparación de 298 baches, 35 acciones derivadas de obras del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y la rehabilitación de un bordo, cubriendo una superficie superior a mil metros cuadrados en diferentes colonias y vialidades.

$!Carlos Villarreal destacó que el mantenimiento permanente de la infraestructura urbana busca elevar la calidad de vida de las familias monclovenses.
Carlos Villarreal destacó que el mantenimiento permanente de la infraestructura urbana busca elevar la calidad de vida de las familias monclovenses. CORTESIA

Carlos Villarreal señaló que mantener calles en mejores condiciones, espacios públicos dignos y una red de alumbrado eficiente exige trabajo permanente y atención cercana a las necesidades de la ciudadanía.

“Seguimos respondiendo a los reportes y trabajando todos los días para que Monclova cuente con mejores vialidades, espacios públicos y servicios municipales cada vez más eficientes. Continuamos avanzando con acciones que se reflejan en la vida diaria de las familias monclovenses”, expresó.

$!298 baches fueron atendidos luego de las intensas lluvias que golpearan la ciudad.
298 baches fueron atendidos luego de las intensas lluvias que golpearan la ciudad. CORTESÍA

El Alcalde afirmó que el Gobierno Municipal continuará fortaleciendo la coordinación con la administración estatal para consolidar una ciudad más limpia, segura, competitiva y con infraestructura urbana en mejores condiciones.

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