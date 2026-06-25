Monclova fortalece seguridad con inversión en instalaciones, patrullas y videovigilancia

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    Monclova fortalece seguridad con inversión en instalaciones, patrullas y videovigilancia
    La remodelación de las instalaciones de Seguridad Pública contempla una inversión de 30 millones de pesos distribuida en dos años. LIDIET MEXICANO

El alcalde Carlos Villarreal informó que también trabajan en mejores condiciones laborales para los policías y en ampliar la coordinación con corporaciones estatales y federales

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, informó que su administración mantiene inversiones en materia de seguridad pública, con mejoras en infraestructura, equipamiento, videovigilancia y condiciones laborales para los elementos policiacos.

El edil detalló que actualmente se realizan las adecuaciones finales en las instalaciones de Seguridad Pública para la llegada de nuevo equipo y tecnología. Explicó que también concluyen las pruebas de los sistemas eléctricos y de conexión, lo que permitirá reorganizar las bases de las distintas corporaciones.

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Señaló que el objetivo es fortalecer primero la infraestructura interna para que los policías cuenten con espacios dignos donde desempeñen sus funciones. Recordó que ya inició la remodelación integral de Seguridad Pública, obra que contempla una inversión de 20 millones de pesos este año y otros 10 millones el próximo.

Villarreal Pérez reconoció que aún existen retos dentro de la corporación, entre ellos incrementar el número de patrullas, renovar uniformes y mejorar los ingresos y prestaciones de los elementos. Consideró que brindar mejores condiciones laborales se refleja en un mejor servicio a la ciudadanía.

”Un policía que esté bien en su casa y con su familia, seguramente va a dar un mejor servicio”, expresó.

El alcalde reiteró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia ante conductas indebidas por parte de los elementos. Asimismo, pidió a la ciudadanía reportar cualquier irregularidad para darle seguimiento mediante los órganos correspondientes.

En materia de videovigilancia, destacó que el municipio pasó de 40 a más de 400 cámaras y que la meta es superar las 600 antes de concluir el año. Indicó que este crecimiento permitirá ampliar el monitoreo en las colonias y fortalecer la capacidad de respuesta.

Agregó que el trabajo en seguridad también se ha fortalecido mediante la coordinación con el C4 y corporaciones estatales y federales, tanto en acciones operativas como en tareas de proximidad social y prevención del delito.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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