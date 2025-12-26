SIMAS Monclova entregará material aislante para prevenir daños por el frío

Monclova
/ 26 diciembre 2025
    SIMAS Monclova entregará material aislante para prevenir daños por el frío
    Personal de SIMAS recomendó a los usuarios colocar correctamente el aislante y reforzar la protección de la tubería exterior para evitar fugas y gastos adicionales por heladas. FOTO: LIDIET MEXICANO

MONCLOVA, COAH.- Ante el descenso de temperaturas que ya se registra en la región, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Monclova y Frontera anunció la entrega gratuita de material aislante a usuarios que acudan a realizar el pago de su recibo de agua.

Será el próximo lunes 29 de diciembre cuando, en las distintas sucursales del organismo, se inicie la distribución de este material, el cual servirá para proteger principalmente el cuadro del medidor y evitar afectaciones por el congelamiento de tuberías. La entrega se realizará en horario de oficina, directamente en el área de cajas y hasta agotar existencias.

El subgerente del área comercial, Alberto Flores, informó que se cuenta con más de dos mil piezas disponibles, las cuales serán otorgadas a los usuarios que acudan a cumplir con su pago. Señaló que esta acción forma parte de las medidas preventivas que se impulsan cada temporada invernal para reducir daños en las instalaciones domiciliarias.

$!El material aislante que entregará SIMAS está diseñado para proteger el cuadro del medidor y reducir daños ocasionados por las bajas temperaturas durante la temporada invernal.
El material aislante que entregará SIMAS está diseñado para proteger el cuadro del medidor y reducir daños ocasionados por las bajas temperaturas durante la temporada invernal. FOTO: LIDIET MEXICANO

Recalcó que es importante colocar correctamente el material, cubriendo el medidor sin obstruir el acceso, a fin de que el personal pueda realizar la lectura sin contratiempos. Además, recomendó proteger la tubería exterior de las viviendas, ya sea con productos especializados o mediante métodos caseros como papel, tela y hule bien asegurados.

Finalmente, el funcionario exhortó a la ciudadanía a no esperar a que se presenten las heladas más severas, ya que el congelamiento de tuberías puede generar fugas y gastos innecesarios, los cuales pueden evitarse con acciones preventivas sencillas.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

