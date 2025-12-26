SIMAS Monclova entregará material aislante para prevenir daños por el frío

MONCLOVA, COAH.- Ante el descenso de temperaturas que ya se registra en la región, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Monclova y Frontera anunció la entrega gratuita de material aislante a usuarios que acudan a realizar el pago de su recibo de agua.

Será el próximo lunes 29 de diciembre cuando, en las distintas sucursales del organismo, se inicie la distribución de este material, el cual servirá para proteger principalmente el cuadro del medidor y evitar afectaciones por el congelamiento de tuberías. La entrega se realizará en horario de oficina, directamente en el área de cajas y hasta agotar existencias.

El subgerente del área comercial, Alberto Flores, informó que se cuenta con más de dos mil piezas disponibles, las cuales serán otorgadas a los usuarios que acudan a cumplir con su pago. Señaló que esta acción forma parte de las medidas preventivas que se impulsan cada temporada invernal para reducir daños en las instalaciones domiciliarias.