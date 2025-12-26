Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)

La entrada y salida constante de camiones, así como la operación de una planta de Cemex, generan evidentes emisiones de polvo al aire y al suelo en la zona sur de Saltillo.

La planta se ubica sobre el bulevar Antonio Cárdenas y, en su acceso principal, el suelo permanece cubierto por polvo blanco que se desprende de los camiones de carga que entran y salen del lugar.

Durante un recorrido realizado por VANGUARDIA, se constató que aproximadamente cada 10 minutos uno de estos vehículos ingresa o abandona la cementera.