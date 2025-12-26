Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
Personal de Cemex argumentó que se instaló incluso antes de la llegada de las colonias al sur de Saltillo
La entrada y salida constante de camiones, así como la operación de una planta de Cemex, generan evidentes emisiones de polvo al aire y al suelo en la zona sur de Saltillo.
La planta se ubica sobre el bulevar Antonio Cárdenas y, en su acceso principal, el suelo permanece cubierto por polvo blanco que se desprende de los camiones de carga que entran y salen del lugar.
Durante un recorrido realizado por VANGUARDIA, se constató que aproximadamente cada 10 minutos uno de estos vehículos ingresa o abandona la cementera.
Se observó que parte del polvo cae directamente de las unidades, mientras que otra cantidad se levanta con el paso de las llantas.
La contaminación del aire y del suelo genera preocupación debido a la cercanía de la planta con zonas habitacionales como las colonias Colinas del Sur, Buitres, Ampliación Villas de San Lorenzo y 26 de Marzo.
Trabajadores del sitio comentaron haber recibido distintas quejas de vecinos del sector, quienes incluso “han intentado cerrar la planta”. Añadieron que la empresa se instaló en el lugar cuando la zona aún era considerada periferia y no existían asentamientos habitacionales.
Asimismo, señalaron que en ocasiones riegan agua para intentar asentar el polvo, aunque reconocen que, aun así, este suele levantarse nuevamente.
Saltillo ha reportado al menos 164 días con mala calidad del aire en los 359 días que han transcurrido.
Una investigación de Quinto Elemento Lab y The Guardian reveló que la industria cementera es una de las cuatro que mayores emisiones contaminantes registran en Nuevo León.