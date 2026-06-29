SIMAS Monclova-Frontera fortalece sus finanzas; reporta ahorro de 2 mdp y garantiza abasto de agua en verano

Durante la sesión, se presentaron los resultados financieros correspondientes al mes de mayo, donde destacó un ahorro de dos millones de pesos, cifra que permitió fortalecer las finanzas del sistema y continuar con el programa de inversión contemplado para este año.

MONCLOVA, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera mantiene finanzas sanas, avanza con importantes inversiones en infraestructura y garantiza el suministro de agua potable para enfrentar la temporada de mayor consumo, informó el gerente general, Eduardo Campos Villarreal, tras la reunión del Consejo del organismo.

Campos Villarreal explicó que, al cierre de mayo, SIMAS acumula alrededor de 25 millones de pesos invertidos en obras y mejoras a la infraestructura hidráulica, además de mantener un balance positivo superior a los 33 millones de pesos respecto al presupuesto, lo que ha permitido cumplir con los compromisos financieros sin afectar la operación del organismo.

Asimismo, señaló que durante lo que va del año se han cubierto cerca de 10 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por concepto de derechos de extracción y descarga de aguas residuales, cumpliendo puntualmente con las obligaciones que marca la ley.

El funcionario destacó que esta disciplina financiera permitió que los municipios de Monclova y Frontera sean beneficiados nuevamente con recursos del programa federal PROAGUA, mediante el cual Monclova recibirá aproximadamente 16 millones de pesos y Frontera cerca de 4 millones, recursos que serán destinados a la introducción de nuevas líneas de agua potable, siempre con la aportación correspondiente de ambos ayuntamientos.

Precisó que aún existe un recurso pendiente por liberarse correspondiente al ejercicio anterior; sin embargo, aseguró que el retraso obedece únicamente a trámites administrativos por parte de la Federación y no al incumplimiento del organismo.

En cuanto al servicio durante la actual temporada de calor, Eduardo Campos afirmó que el sistema cuenta con capacidad suficiente para atender la alta demanda de agua potable. Indicó que actualmente SIMAS dispone de una capacidad de extracción cercana a los 1,930 litros por segundo, mientras que los consumos máximos registrados rondan los 1,650 litros por segundo, lo que deja un margen suficiente para garantizar el abastecimiento.