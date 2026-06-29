SIMAS Monclova-Frontera fortalece sus finanzas; reporta ahorro de 2 mdp y garantiza abasto de agua en verano

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    SIMAS Monclova-Frontera fortalece sus finanzas; reporta ahorro de 2 mdp y garantiza abasto de agua en verano
    Eduardo Campos Villarreal, gerente general de SIMAS Monclova-Frontera, informa sobre las finanzas y la operación del organismo durante la reunión del Consejo. LIDIET MEXICANO
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El organismo presentó un ahorro de 2 millones de pesos en mayo, acumula 25 millones invertidos en infraestructura hidráulica y mantiene un superávit de 33 millones respecto al presupuesto

MONCLOVA, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera mantiene finanzas sanas, avanza con importantes inversiones en infraestructura y garantiza el suministro de agua potable para enfrentar la temporada de mayor consumo, informó el gerente general, Eduardo Campos Villarreal, tras la reunión del Consejo del organismo.

Durante la sesión, se presentaron los resultados financieros correspondientes al mes de mayo, donde destacó un ahorro de dos millones de pesos, cifra que permitió fortalecer las finanzas del sistema y continuar con el programa de inversión contemplado para este año.

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Campos Villarreal explicó que, al cierre de mayo, SIMAS acumula alrededor de 25 millones de pesos invertidos en obras y mejoras a la infraestructura hidráulica, además de mantener un balance positivo superior a los 33 millones de pesos respecto al presupuesto, lo que ha permitido cumplir con los compromisos financieros sin afectar la operación del organismo.

Asimismo, señaló que durante lo que va del año se han cubierto cerca de 10 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por concepto de derechos de extracción y descarga de aguas residuales, cumpliendo puntualmente con las obligaciones que marca la ley.

El funcionario destacó que esta disciplina financiera permitió que los municipios de Monclova y Frontera sean beneficiados nuevamente con recursos del programa federal PROAGUA, mediante el cual Monclova recibirá aproximadamente 16 millones de pesos y Frontera cerca de 4 millones, recursos que serán destinados a la introducción de nuevas líneas de agua potable, siempre con la aportación correspondiente de ambos ayuntamientos.

Precisó que aún existe un recurso pendiente por liberarse correspondiente al ejercicio anterior; sin embargo, aseguró que el retraso obedece únicamente a trámites administrativos por parte de la Federación y no al incumplimiento del organismo.

En cuanto al servicio durante la actual temporada de calor, Eduardo Campos afirmó que el sistema cuenta con capacidad suficiente para atender la alta demanda de agua potable. Indicó que actualmente SIMAS dispone de una capacidad de extracción cercana a los 1,930 litros por segundo, mientras que los consumos máximos registrados rondan los 1,650 litros por segundo, lo que deja un margen suficiente para garantizar el abastecimiento.

$!SIMAS garantiza el abastecimiento de agua potable en la región pese a las altas temperaturas, con una capacidad de extracción que supera ampliamente la demanda actual.
SIMAS garantiza el abastecimiento de agua potable en la región pese a las altas temperaturas, con una capacidad de extracción que supera ampliamente la demanda actual. LIDIET MEXICANO

Detalló que actualmente se encuentran en la novena de las 16 semanas consideradas como críticas por las altas temperaturas, aunque hasta el momento el suministro se ha mantenido estable y sin afectaciones importantes para la población.

Finalmente, comentó que recientemente se detectó un ligero descenso en los niveles de algunos pozos debido al incremento en la extracción provocado por el intenso calor; sin embargo, aseguró que se trata de un comportamiento normal para esta época del año y que el monitoreo permanente permite garantizar que el servicio continuará operando con normalidad tanto para usuarios domésticos como para el sector industrial.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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