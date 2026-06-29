Da giro radical caso del bebé abandonado en Castaños; paramédico que ‘lo rescató’ era su padre

CASTAÑOS, COAH.- El caso del recién nacido que conmocionó a toda la Región Centro de Coahuila dio un giro inesperado y estremecedor. Lo que durante días fue considerado el milagroso rescate de un bebé abandonado entre la basura resultó ser una historia completamente distinta: el hombre que reportó el hallazgo al 911 y que participó en el supuesto rescate era, en realidad, el padre del menor. La Fiscalía General del Estado confirmó este lunes que la versión inicial fue una simulación y que las investigaciones ministeriales permitieron establecer que tanto el paramédico Elías “N” como la madre del recién nacido habrían planeado no hacerse responsables del bebé y posteriormente fingir su hallazgo para desviar las investigaciones.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que desde el primer momento la dependencia dio seguimiento puntual al caso por tratarse de un hecho relacionado con un recién nacido, considerado prioritario para la institución. “Una vez realizadas las investigaciones y diversas diligencias ministeriales, puedo confirmar que no se trata de los hechos como inicialmente se habían reportado, sino más bien de una simulación con declaraciones falsas”, declaró. Explicó que el hombre identificado como Elías, quien se desempeña como paramédico y fue quien llamó al sistema de emergencias para reportar el supuesto hallazgo, es también el padre del bebé.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio, cuando la pareja se encontraba a bordo de una ambulancia. Durante el recorrido, la mujer comenzó con labores de parto y dio a luz dentro de la unidad de emergencia. Tras el nacimiento, ambos habrían tomado la decisión de abandonar al recién nacido en un predio de la colonia Independencia, en Castaños, para después montar la escena que hizo creer a las autoridades y a la población que el pequeño había sido encontrado por casualidad. Fue el propio padre quien realizó la llamada al 911 para reportar el supuesto abandono, provocando la movilización de corporaciones de seguridad, cuerpos de rescate y personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia. Federico Fernández señaló que tanto el padre como la madre ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continúa integrando la carpeta de investigación para determinar los delitos que podrían imputárseles. El fiscal evitó revelar los motivos que llevaron a la pareja a actuar de esa manera, al señalar que forman parte de la investigación en curso; sin embargo, dejó en claro que el recién nacido permanece bajo resguardo de las autoridades para garantizar su protección. Asimismo, precisó que con esta información también se busca evitar especulaciones sobre el caso y reiteró que la Fiscalía continuará investigando todos los hechos relacionados con niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. Este caso conmocionó a la Región Centro desde la mañana del pasado 24 de junio, cuando se informó que un bebé recién nacido había sido localizado dentro de una bolsa de plástico, envuelto en una cobija y con restos de placenta y sangre, junto a un contenedor de basura en la colonia Independencia de Castaños. En ese momento, la versión oficial señalaba que una vecina escuchó el llanto del pequeño al salir de su domicilio para tirar la basura y pidió apoyo a una ambulancia que circulaba por el sector. Posteriormente, se informó que paramédicos lo rescataron y lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde fue reportado estable, pese a haber nacido con aproximadamente 34 semanas de gestación.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia asumió el resguardo del menor y anunció una denuncia por abandono de incapaz, mientras la Fiscalía iniciaba la búsqueda de quien o quienes lo habían dejado a su suerte bajo las altas temperaturas. Cinco días después, la investigación cambió por completo el rumbo del caso. Lo que parecía ser el rescate de un bebé abandonado terminó revelando una presunta simulación orquestada por sus propios padres, quienes ahora enfrentan una investigación ministerial, mientras el recién nacido permanece bajo la protección de las autoridades.

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