Da giro radical caso del bebé abandonado en Castaños; paramédico que ‘lo rescató’ era su padre

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Da giro radical caso del bebé abandonado en Castaños; paramédico que ‘lo rescató’ era su padre
    De acuerdo con la investigación ministerial, el bebé nació dentro de una ambulancia durante el traslado de la madre y posteriormente fue abandonado en un predio de la colonia Independencia, en Castaños, donde después se simuló su hallazgo. LIDIET MEXICANO

La investigación reveló que el recién nacido presuntamente nació dentro de una ambulancia y que, tras el parto, sus padres habrían organizado una simulación para hacer creer que había sido abandonado por desconocidos

CASTAÑOS, COAH.- El caso del recién nacido que conmocionó a toda la Región Centro de Coahuila dio un giro inesperado y estremecedor. Lo que durante días fue considerado el milagroso rescate de un bebé abandonado entre la basura resultó ser una historia completamente distinta: el hombre que reportó el hallazgo al 911 y que participó en el supuesto rescate era, en realidad, el padre del menor.

La Fiscalía General del Estado confirmó este lunes que la versión inicial fue una simulación y que las investigaciones ministeriales permitieron establecer que tanto el paramédico Elías “N” como la madre del recién nacido habrían planeado no hacerse responsables del bebé y posteriormente fingir su hallazgo para desviar las investigaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mas-de-mil-personas-marchan-por-el-agua-en-la-laguna-y-rechazan-instalacion-de-planta-fermachem-JB21753794

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que desde el primer momento la dependencia dio seguimiento puntual al caso por tratarse de un hecho relacionado con un recién nacido, considerado prioritario para la institución.

“Una vez realizadas las investigaciones y diversas diligencias ministeriales, puedo confirmar que no se trata de los hechos como inicialmente se habían reportado, sino más bien de una simulación con declaraciones falsas”, declaró.

Explicó que el hombre identificado como Elías, quien se desempeña como paramédico y fue quien llamó al sistema de emergencias para reportar el supuesto hallazgo, es también el padre del bebé.

$!El hombre que realizó la llamada al 911 para reportar el abandono del bebé y participó en el supuesto rescate fue identificado por las autoridades como el padre del recién nacido, quien además se desempeña como paramédico.
El hombre que realizó la llamada al 911 para reportar el abandono del bebé y participó en el supuesto rescate fue identificado por las autoridades como el padre del recién nacido, quien además se desempeña como paramédico. LIDIET MEXICANO

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio, cuando la pareja se encontraba a bordo de una ambulancia. Durante el recorrido, la mujer comenzó con labores de parto y dio a luz dentro de la unidad de emergencia.

Tras el nacimiento, ambos habrían tomado la decisión de abandonar al recién nacido en un predio de la colonia Independencia, en Castaños, para después montar la escena que hizo creer a las autoridades y a la población que el pequeño había sido encontrado por casualidad.

Fue el propio padre quien realizó la llamada al 911 para reportar el supuesto abandono, provocando la movilización de corporaciones de seguridad, cuerpos de rescate y personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.

Federico Fernández señaló que tanto el padre como la madre ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continúa integrando la carpeta de investigación para determinar los delitos que podrían imputárseles.

El fiscal evitó revelar los motivos que llevaron a la pareja a actuar de esa manera, al señalar que forman parte de la investigación en curso; sin embargo, dejó en claro que el recién nacido permanece bajo resguardo de las autoridades para garantizar su protección.

Asimismo, precisó que con esta información también se busca evitar especulaciones sobre el caso y reiteró que la Fiscalía continuará investigando todos los hechos relacionados con niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores.

Este caso conmocionó a la Región Centro desde la mañana del pasado 24 de junio, cuando se informó que un bebé recién nacido había sido localizado dentro de una bolsa de plástico, envuelto en una cobija y con restos de placenta y sangre, junto a un contenedor de basura en la colonia Independencia de Castaños.

En ese momento, la versión oficial señalaba que una vecina escuchó el llanto del pequeño al salir de su domicilio para tirar la basura y pidió apoyo a una ambulancia que circulaba por el sector. Posteriormente, se informó que paramédicos lo rescataron y lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde fue reportado estable, pese a haber nacido con aproximadamente 34 semanas de gestación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-cierra-ciclo-escolar-con-presencia-de-comida-no-saludable-en-planteles-AB21753157

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia asumió el resguardo del menor y anunció una denuncia por abandono de incapaz, mientras la Fiscalía iniciaba la búsqueda de quien o quienes lo habían dejado a su suerte bajo las altas temperaturas.

Cinco días después, la investigación cambió por completo el rumbo del caso. Lo que parecía ser el rescate de un bebé abandonado terminó revelando una presunta simulación orquestada por sus propios padres, quienes ahora enfrentan una investigación ministerial, mientras el recién nacido permanece bajo la protección de las autoridades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bebés
RESCATES
Última hora

Localizaciones


Castaños

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Corazón solidario

Corazón solidario
true

Venezuela: Más allá de la política, debe imponerse el humanitarismo
Las tres historias de tortura que no se deben repetir

Las tres historias de tortura que no se deben repetir
El alcalde Javier Díaz González recorrió la Expo Clásicos 2026, donde se exhibieron más de 800 vehículos clásicos en el Parque Las Maravillas.

Expo Clásicos 2026 reúne a más de 20 mil visitantes y 800 vehículos en Saltillo
Las fuertes lluvias de la temporada rebasan la capacidad del drenaje con el que cuenta la ciudad.

Saltillo: Deja temporada de lluvias beneficios, pero también crecen 20% las fallas en el drenaje
Con siete medallas en total, México concluyó el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco como subcampeón del certamen continental.

Matías Grande y Ángela Ruiz suben al podio; México es subcampeón del Panamericano
Los esfuerzos por reabrir el Ormuz sin la supervisión directa de Irán desencadenaron el fuego cruzado que ahora atenaza a la región y han puesto en peligro las negociaciones para un alto el fuego duradero.

Irán ataca Baréin y Kuwait tras bombardeos de EU y amenaza con disolver negociaciones
A tres días de los terremotos que sacudieron a Venezuela, elementos del Ejército Mexicano rescataron a un niño de 11 años que estaba bajo los escombros.

Ejército Mexicano rescata a niño de 11 años de entre los escombros; sube a 1,450 la cifra de muertos en Venezuela