Bajo investigación muerte por posible rickettsiosis en Monclova

El fallecimiento se registró la semana pasada, de acuerdo con reportes oficiales. El paciente, quien tenía antecedentes de adicciones, inicialmente buscó atención en una farmacia; sin embargo, al presentar diversos síntomas, se le recomendó acudir a un hospital para una valoración más completa.

MONCLOVA, COAH.– La muerte de un hombre de entre 37 y 38 años mantiene bajo análisis a las autoridades de salud, luego de que presentara un cuadro clínico compatible con rickettsiosis, enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas, en Monclova .

Cuando finalmente ingresó a un nosocomio, su estado de salud ya era delicado. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre perdió la vida poco después. Debido a las características del cuadro clínico que presentaba, personal médico decidió realizar estudios especializados para determinar si la causa está relacionada con rickettsiosis.

Hasta el momento, el diagnóstico no ha sido confirmado. Las autoridades de salud señalaron que se mantienen a la espera de los resultados de laboratorio que permitan establecer con certeza la causa del fallecimiento. Mientras tanto, el caso se mantiene como sospechoso dentro de los protocolos de vigilancia epidemiológica.

El seguimiento de este tipo de casos es considerado clave, ya que obliga a las autoridades a mantener un monitoreo constante de enfermedades que pueden representar un riesgo para la población. La rickettsiosis, en particular, está asociada a la presencia de garrapatas, lo que incrementa su relevancia en temporadas donde estos parásitos son más frecuentes.

De manera paralela, en días recientes se realizaron acciones preventivas en la ciudad, enfocadas en el control de animales domésticos y en situación de calle. Durante estas jornadas, se llevaron a cabo baños, desparasitación, vacunación antirrábica y esterilización de perros y gatos, con el objetivo de reducir la proliferación de parásitos.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población para reportar la presencia de animales con infestaciones visibles de pulgas o garrapatas, así como tomar medidas inmediatas para evitar la propagación de estos organismos.

Será la Secretaría de Salud la instancia encargada de emitir el dictamen final una vez que concluyan los estudios clínicos, lo que permitirá confirmar o descartar si el fallecimiento está relacionado con rickettsiosis.

(Con información de medios locales)