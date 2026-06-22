Tecnológico Superior de Monclova supera las 600 fichas de admisión; prevén recibir hasta mil 800 alumnos

Explicó que el viernes concluyó la venta de fichas para esta segunda etapa del proceso de ingreso y destacó que la respuesta de los jóvenes ha sido muy positiva.

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Tecnológico Superior de Monclova mantiene una alta demanda de aspirantes para el próximo semestre, al superar las 600 fichas vendidas para la segunda aplicación del examen de admisión, informó su director general, Juan Darío Hernández Guerrero.

“Ya pasamos las 600 fichas, lo que habla de la alta demanda que tiene el Tecnológico para este semestre”, señaló.

Actualmente, la institución ofrece las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Energías Renovables e Ingeniería Informática. Además, cuenta con la Maestría en Ingeniería Industrial, fortaleciendo su oferta académica para la formación de profesionistas y especialistas.

Mientras tanto, la institución continúa con el periodo de cursos de verano para los alumnos que ya forman parte del plantel. Indicó que, al ser un sistema semestral, los estudiantes aprovechan este periodo para adelantar materias, especialmente quienes cursan el noveno semestre.

Detalló que muchos de ellos inscriben dos materias durante el verano para que en su último semestre únicamente tengan una carga académica ligera, lo que les permite concentrarse en sus prácticas profesionales y en las actividades que realizan dentro de las empresas donde ya se encuentran laborando.

Hernández Guerrero señaló que el Tecnológico ya se prepara para cerrar el ciclo actual e iniciar el próximo semestre con una matrícula cercana a los mil 800 estudiantes, incluyendo a los alumnos de nuevo ingreso.

Agregó que las expectativas son positivas debido al creciente interés de los jóvenes por integrarse a la oferta educativa del Tecnológico Superior de Monclova, que continúa consolidándose como una de las principales opciones de educación superior en la región.