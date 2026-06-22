Abre FCA-Monclova convocatoria de ingreso a estudios de posgrado

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila mantiene abierta la convocatoria de ingreso a sus programas de posgrado, una alternativa dirigida a profesionistas interesados en ampliar su preparación en áreas clave para la gestión organizacional, las finanzas y el ámbito tributario. Los aspirantes podrán realizar su proceso de inscripción hasta el próximo 25 de junio de 2026 en las instalaciones de la FCA, ubicadas en la Carretera 57, kilómetro 4.5, en la Zona Universitaria de Monclova, donde recibirán orientación sobre los requisitos y beneficios disponibles.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA NUEVOS RETOS Entre las opciones académicas destaca la Maestría en Administración, diseñada para desarrollar perfiles capaces de dirigir, evaluar y optimizar procesos dentro de organizaciones públicas y privadas. Además de fortalecer competencias gerenciales, el programa fomenta habilidades para la investigación y la docencia. El plan de estudios comprende cuatro semestres y 14 asignaturas, con áreas de concentración en Finanzas, Desarrollo de Nuevos Negocios y Capital Humano, permitiendo a los estudiantes orientar su preparación hacia los sectores de mayor demanda. Por otra parte, la Maestría en Contribuciones Tributarias ofrece una formación especializada en materia legal, financiera y fiscal, con énfasis en la planeación estratégica y el análisis de los marcos impositivos que rigen a empresas e instituciones. Esta opción académica también tiene una duración de cuatro semestres y contempla 12 materias que abarcan contenidos como Derecho Fiscal, Impuestos, Estrategia Fiscal y Procesos Contenciosos Administrativos. BECAS Y DESCUENTOS AMPLÍAN LAS OPORTUNIDADES Ambos programas iniciarán actividades en agosto de 2026. Para integrarse, los interesados deberán presentar título profesional, cédula, kárdex, certificado de estudios y fotografía, además de cubrir una cuota de inscripción de mil pesos por semestre. El costo de las mensualidades dependerá del esquema de apoyos aplicable.

La Facultad contempla un amplio programa de estímulos económicos, entre ellos una beca del 50 por ciento para sus egresados, un descuento del 30 por ciento para quienes concluyeron estudios en la Universidad Autónoma de Coahuila y un beneficio similar para trabajadores de empresas con convenio institucional vigente. Asimismo, las personas que no pertenezcan a estos grupos podrán acceder a un apoyo del 20 por ciento, con el propósito de facilitar el ingreso a estudios de posgrado y promover la formación de especialistas de alto nivel. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con el coordinador de Posgrado de la FCA, Dr. César Barboza Lara, al teléfono (866) 205 17 24 o al correo electrónico cesar.barboza@uadec.edu.mx.

Publicidad

Temas

Convocatoria estudiantes

Localizaciones

Coahuila Monclova

Organizaciones

UAdeC

