Tormenta azota Monclova y deja árboles caídos, daños y apagones

El presidente municipal explicó que el fenómeno se presentó de manera repentina, luego de la formación esporádica de una nube de tormenta que generó fuertes ráfagas, lluvia intensa e incluso granizo en algunas zonas de la ciudad.

MONCLOVA, COAH.- Una intensa tormenta acompañada de ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora azotó la tarde de este miércoles a Monclova , dejando un saldo preliminar de alrededor de 15 árboles caídos, dos anuncios espectaculares derribados, vialidades obstruidas, afectaciones en líneas de servicios públicos y cortes de energía eléctrica en diversos sectores de la ciudad, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Villarreal Pérez detalló que varios de los árboles caídos eran de gran tamaño y llegaron a bloquear vialidades completas, por lo que fue necesaria la intervención de cuadrillas de Servicios Primarios, Obras Públicas y Protección Civil para retirarlos y restablecer el tránsito.

Ante esta situación, las áreas municipales activaron labores de atención inmediata para responder a los reportes ciudadanos y reducir riesgos.

Al cierre de la medianoche, el municipio, a través de sus departamentos, había retirado alrededor de 13 árboles de gran tamaño, mientras que otros dos o tres fueron atendidos durante la madrugada y la mañana del viernes, alcanzando un estimado de 15 árboles retirados en total.

Entre las afectaciones más visibles se encuentra la caída de dos anuncios espectaculares en la avenida San Salvador, así como daños en una farmacia ubicada frente al área de urgencias de la Clínica 7 del IMSS y la caída de una palma en la zona centro de la ciudad.

El alcalde también informó que algunos circuitos eléctricos resultaron dañados, lo que provocó interrupciones en el suministro de energía en varias colonias. Las autoridades continúan trabajando en la evaluación y reparación de estas afectaciones.

A pesar de los daños materiales y de la magnitud del fenómeno, Villarreal destacó que no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas derivadas de la tormenta.

“Afortunadamente hubo daños materiales, pero no daños en cuanto a las personas. Gracias a Dios no pasó a mayores”, expresó el edil al referirse al saldo de la contingencia.

El presidente municipal hizo un llamado a la ciudadanía para mantener en buenas condiciones los árboles ubicados en viviendas y predios particulares, ya que la falta de poda o revisión puede incrementar el riesgo de daños durante fenómenos meteorológicos.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado de Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Primarios, Obras Públicas y el Ejército Mexicano, quienes participaron en la atención de la emergencia y en el retiro de árboles y escombros.

Finalmente, indicó que el municipio continuará con labores de mantenimiento y rehabilitación en los distintos sectores de Monclova, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y reducir riesgos ante futuras lluvias o vientos fuertes.