Canacintra Coahuila Sureste analiza retos industriales ante la Ley de Economía Circular

Durante su intervención, Calderón Domínguez contextualizó que la crisis ambiental no es un fenómeno reciente, sino una acumulación de impactos desde la Revolución Industrial y el crecimiento poblacional exponencial que impuso un modelo lineal de “extraer, producir, consumir y desechar”. Ante la evidencia científica del aumento de la temperatura global y la degradación de la capa de ozono, México ha respondido con un marco legal robusto.

UN CAMBIO DE ERA: DE LA “CUNA A LA TUMBA” A LA “REENCARNACIÓN”

En el marco de la Sesión Mensual de Negocios celebrada este jueves 9 de julio en el Centro de Convenciones de la cámara, los industriales de la región se reunieron para analizar el nuevo paradigma regulatorio que enfrenta el sector productivo. Bajo la dirección del Ing. Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, el ingeniero Javier Calderón Domínguez, titular del Comité de Economía Circular, dictó la conferencia magistral sobre la Ley General de Economía Circular (LGEC), una normativa que redefine la responsabilidad empresarial en México.

La LGEC, que entró en vigor en enero de 2026, consta de 46 artículos y busca romper el ciclo lineal para instaurar uno circular. El ponente destacó que el objetivo central es pasar del viejo concepto “de la cuna a la tumba” al modelo “de la cuna a la reencarnación”, donde los productos, mediante reparaciones, reciclaje y rediseño, vuelven al ciclo productivo de forma permanente.

LOS PILARES DE LA LEY: REP Y GESTIÓN CIRCULAR

Uno de los puntos de mayor relevancia para los socios de Canacintra fue la explicación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Según el artículo 3 de la ley, los productores e importadores son ahora ambientalmente responsables de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Explicó que no se trata solo de qué hacen con el residuo al final, sino de qué materias primas utilizan y cómo diseñan para que el producto regrese a donde nació. Para dar cumplimiento a esto, las empresas están obligadas a:

1.- Inscribir su Gestión Circular: Registrar sus estrategias en la nueva Plataforma Nacional de la SEMARNAT.

2.- Someterse a metas de gradualidad: El cumplimiento será progresivo, permitiendo a las pequeñas y medianas empresas adaptarse según sus capacidades tecnológicas y financieras.

3.- Implementar el Diseño Circular: Crear productos que consideren su huella ambiental desde el primer momento.

IMPACTO EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Calderón Domínguez advirtió que esta ley ya no puede ser gestionada únicamente por los departamentos de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (EHS). La complejidad de la LGEC exige una transversalidad que involucre a las áreas de diseño, producción, calidad y mantenimiento.

El incumplimiento de estas disposiciones no solo conlleva riesgos ambientales, sino sanciones administrativas vinculadas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Además, la ley introduce el Distintivo Nacional de Economía Circular, un certificado de cumplimiento con vigencia de tres años que otorgará preferencia a las empresas en los procesos de contratación pública.

COMPROMISO CON EL “METRO CUADRADO” DE SOSTENIBILIDAD

Al finalizar, el titular del comité hizo un llamado a considerar la sostenibilidad como un tema de cultura empresarial y personal.

“Veamos el tema medioambiental desde tu metro cuadrado de vida. Observa lo que tú y lo que está a un metro cuadrado tuyo. Lo que visto, lo que consumo, lo que respiro. Y ahí es donde tengo que empezar a hacer mis primeras lecciones de sostenibilidad”, señaló.

Por su parte, Canacintra anunció que mantendrá un esquema de acompañamiento cercano para sus socios a través de talleres específicos, con el fin de facilitar la transición hacia los modelos de encadenamiento sustentable y el aprovechamiento de materias primas secundarias que la nueva legislación promueve.