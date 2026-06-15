Tormenta deja sin energía a pozos de SIMAS y afecta suministro de agua en Monclova y Frontera

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Tormenta deja sin energía a pozos de SIMAS y afecta suministro de agua en Monclova y Frontera
    Las tormentas eléctricas provocaron fallas en los pozos de Pozuelos, afectando el suministro de agua en Monclova y Frontera. LIDIET MEXICANO

Fallas eléctricas provocadas por las lluvias ocasionaron la salida temporal de operación de varios pozos en la zona de captación de Pozuelos, generando bajas presiones y falta de agua en diversas colonias de la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- Las intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas comenzaron a pasar factura a la infraestructura de agua potable de la Región Centro, luego de que varios pozos de la zona de captación de Pozuelos “Viborillas” registraran fallas en el suministro eléctrico, provocando bajas presiones y afectaciones en decenas de colonias de Monclova y Frontera.

De acuerdo con el gerente de SIMAS, Eduardo Campos, la tormenta provocó que se activaran los sistemas de protección en algunos equipos y que se botaran cuchillas eléctricas en los pozos de Pozuelos, situación que obligó a detener parcialmente su operación para evitar daños mayores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cuando-las-calles-se-vuelven-rios-vecinos-de-14-colonias-de-saltillo-se-unen-y-exigen-obras-hidricas-NG21410805

La interrupción en el funcionamiento de los pozos impactó directamente en el abastecimiento de agua potable, generando problemas en sectores de Frontera como Magisterial, Camporeal, Fraccionamiento Siller, Ejido 8 de Enero, Ejido La Cruz y el Cordón Industrial.

$!SIMAS informó que la energía eléctrica fue restablecida durante la tarde, permitiendo la reincorporación gradual de los equipos.
SIMAS informó que la energía eléctrica fue restablecida durante la tarde, permitiendo la reincorporación gradual de los equipos. LIDIET MEXICANO

En Monclova, las afectaciones alcanzaron colonias como Ciudad Deportiva, Anáhuac, Guadalupe Poniente, Guadalupe Santuario, Guadalupe Norte y Centro, Independencia, Estancias San Juan, Santa Mónica, Fovissste, Jesús García, Elsa Hernández y la avenida Las Granjas, donde los usuarios comenzaron a resentir bajas presiones o falta del servicio.

Campos explicó que, si bien las lluvias favorecen la recarga de los acuíferos que abastecen a la región, las tormentas eléctricas pueden ocasionar fallas temporales en la infraestructura que opera los pozos, afectando la distribución del agua.

Sin embargo, durante la tarde de este mismo lunes, SIMAS informó que alrededor de las 3:00 de la tarde quedó restablecida la energía eléctrica en la zona de captación de Pozuelos, por lo que los equipos comenzaron a reincorporarse paulatinamente a la operación.

La dependencia señaló que la recuperación del servicio será gradual debido a que las líneas y tanques de almacenamiento deben recuperar sus niveles para normalizar las presiones en toda la red de distribución.

Mientras tanto, las cuadrillas del organismo continúan monitoreando el funcionamiento de los pozos y atendiendo cualquier incidencia derivada de las lluvias, con el objetivo de restablecer por completo el suministro en las colonias afectadas durante las próximas horas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
electricidad

Localizaciones


Coahuila
Monclova
Frontera

Organizaciones


SIMAS
CFE

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI
true

Con la 4T, la CNTE pasó del cobijo a tener segundo piso

true

POLITICÓN: Coahuila da lección de seguridad a Samuel García tras robo en Saltillo
El proyecto hidráulico contempla una inversión de 450 millones de pesos en su primera etapa y prevé ejecutarse en un periodo aproximado de dos años, de acuerdo con la planeación presentada por las autoridades.

Avanza 75% liberación de predios para canalizar el Arroyo del Cuatro Bajo en Saltillo
El accidente generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al sitio para atender a la afectada y coordinar las labores de retiro del vehículo siniestrado.

Vuelca tras subirse sobre la barrera divisoria del puente en Saltillo; conductora resulta lesionada
El Walmart Park de Monterrey será el escenario donde Thairo Estrada y Jesús Cruz buscarán destacar entre los mejores peloteros del circuito.

Thairo Estrada y Jesús Cruz representarán a Saraperos en el Juego de Estrellas LMB 2026
SpaceX cerró el viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con un crecimiento de 19.3%.

SpaceX vende acciones y eleva sus ingresos a 85 mil 700 mdd
Fue hoy que Israel prometió el lunes que seguirá erradicando a los terroristas de Hezbolá, respaldados por Irán, en el Líbano, y afirmó que atacará a Teherán con ‘toda su fuerza’.

Petróleo de Texas cae más de un 5% tras el acuerdo de paz entre EEUU e Irán