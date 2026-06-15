Tormenta deja sin energía a pozos de SIMAS y afecta suministro de agua en Monclova y Frontera

De acuerdo con el gerente de SIMAS, Eduardo Campos, la tormenta provocó que se activaran los sistemas de protección en algunos equipos y que se botaran cuchillas eléctricas en los pozos de Pozuelos, situación que obligó a detener parcialmente su operación para evitar daños mayores.

MONCLOVA, COAH.- Las intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas comenzaron a pasar factura a la infraestructura de agua potable de la Región Centro, luego de que varios pozos de la zona de captación de Pozuelos “Viborillas” registraran fallas en el suministro eléctrico, provocando bajas presiones y afectaciones en decenas de colonias de Monclova y Frontera.

La interrupción en el funcionamiento de los pozos impactó directamente en el abastecimiento de agua potable, generando problemas en sectores de Frontera como Magisterial, Camporeal, Fraccionamiento Siller, Ejido 8 de Enero, Ejido La Cruz y el Cordón Industrial.

En Monclova, las afectaciones alcanzaron colonias como Ciudad Deportiva, Anáhuac, Guadalupe Poniente, Guadalupe Santuario, Guadalupe Norte y Centro, Independencia, Estancias San Juan, Santa Mónica, Fovissste, Jesús García, Elsa Hernández y la avenida Las Granjas, donde los usuarios comenzaron a resentir bajas presiones o falta del servicio.

Campos explicó que, si bien las lluvias favorecen la recarga de los acuíferos que abastecen a la región, las tormentas eléctricas pueden ocasionar fallas temporales en la infraestructura que opera los pozos, afectando la distribución del agua.

Sin embargo, durante la tarde de este mismo lunes, SIMAS informó que alrededor de las 3:00 de la tarde quedó restablecida la energía eléctrica en la zona de captación de Pozuelos, por lo que los equipos comenzaron a reincorporarse paulatinamente a la operación.

La dependencia señaló que la recuperación del servicio será gradual debido a que las líneas y tanques de almacenamiento deben recuperar sus niveles para normalizar las presiones en toda la red de distribución.

Mientras tanto, las cuadrillas del organismo continúan monitoreando el funcionamiento de los pozos y atendiendo cualquier incidencia derivada de las lluvias, con el objetivo de restablecer por completo el suministro en las colonias afectadas durante las próximas horas.