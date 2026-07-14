Tormenta golpea a Monclova; vehículos son arrastrados por fuerte corriente

MONCLOVA, COAH.- La intensa tormenta que se registró la tarde de este martes en Monclova dejó como saldo el arrastre de tres vehículos por la fuerte corriente en el vado ubicado a la altura de la empresa Technotrim, en la colonia Praderas del Sur.

El momento exacto donde dos automóviles caen arrastrados por la fuerza de la corriente quedó evidenciado en redes sociales, luego de que testigos grabaron la situación en medio de la lluvia.

Este fue el incidente de mayor riesgo durante las lluvias que afectaron principalmente el sur de la ciudad.