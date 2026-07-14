Tormenta golpea a Monclova; vehículos son arrastrados por fuerte corriente
Tormenta provoca arrastre de vehículos y encharcamientos; autoridades activan operativos preventivos ante las fuertes corrientes
MONCLOVA, COAH.- La intensa tormenta que se registró la tarde de este martes en Monclova dejó como saldo el arrastre de tres vehículos por la fuerte corriente en el vado ubicado a la altura de la empresa Technotrim, en la colonia Praderas del Sur.
El momento exacto donde dos automóviles caen arrastrados por la fuerza de la corriente quedó evidenciado en redes sociales, luego de que testigos grabaron la situación en medio de la lluvia.
Este fue el incidente de mayor riesgo durante las lluvias que afectaron principalmente el sur de la ciudad.
El director de Protección Civil, Pedro Alvarado Flores, informó que las precipitaciones provocaron un importante descenso de agua desde los cerros, generando corrientes con gran fuerza que ocasionaron el accidente. Precisó que, además de este hecho, solo se atendieron reportes por el ingreso de agua en algunas viviendas de la misma colonia, sin personas lesionadas ni daños de consideración. Destacó que el cierre preventivo de diversas vialidades, en coordinación con Seguridad Pública, permitió evitar más incidentes y proteger a los automovilistas.
La tormenta también ocasionó afectaciones en otros municipios de la Región Centro. En Castaños se registraron inundaciones en distintos sectores, mientras que en Cuatro Ciénegas la constante caída de rayos provocó incendios en árboles en diferentes puntos de la localidad, movilizando a los cuerpos de emergencia. Las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar calles inundadas, vados o arroyos mientras continúen las lluvias.