Destaca Coahuila paso a semáforo verde y agilidad en pago a proveedores

El funcionario estatal subrayó que la planificación financiera impulsada por el Ejecutivo ha permitido dar continuidad a la totalidad de los proyectos estatales sin requerir ajustes o suspensiones por falta de liquidez.

El Gobierno del Estado de Coahuila mantiene un manejo responsable y coordinado de sus finanzas públicas tras avanzar al semáforo verde en los indicadores financieros nacionales, lo que garantiza el pago oportuno a proveedores y la sostenibilidad de las obras programadas, informó José Antonio Gutiérrez Rodríguez, titular de la Secretaría de Finanzas de la entidad.

“No se suspendió ninguna proyección que se tuviera para este año por falta de recursos. Todas las acciones que tiene proyectadas el propio gobernador Manolo Jiménez se han estado llevando a cabo. Hay que recordar que tenemos un gobernador que planea muy bien, entonces tenemos muy bien planeadas todas las acciones que va a hacer y lo tenemos presupuestado”, afirmó Gutiérrez Rodríguez.

En relación con los compromisos comerciales con proveedores y prestadores de servicios, el secretario destacó que los tiempos de tramitación y pago se han agilizado significativamente en comparación con periodos anteriores.

“Estamos pagando a proveedores y prestadores de servicio en tiempo y forma. Es una instrucción del propio gobernador Manolo Jiménez de que todo lo llevamos a cabo como debe de ser y se está cumpliendo con todos. Lo que llegue a la Secretaría de Finanzas se paga en lo inmediato, en una semana”, puntualizó el funcionario.

Respecto al manejo de la deuda pública y los compromisos institucionales de la entidad, el titular de la dependencia estatal explicó que el cumplimiento en tiempo y forma ha permitido mejorar los indicadores de evaluación nacional.

“Pasamos de semáforo amarillo a semáforo verde, que es muy importante para el estado de Coahuila, que eso es un indicador de que estamos cumpliendo con el servicio de la deuda, que estamos pagando a los proveedores en tiempo y forma y hemos incrementado nuestros ingresos propios”, sostuvo.

Finalmente, Gutiérrez Rodríguez resaltó que las evaluaciones crediticias ascendieron dos niveles, pasando de A negativa a A positiva, al tiempo que descartó la necesidad de solicitar créditos a corto plazo durante el presente ejercicio fiscal.