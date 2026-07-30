Van cuatro denuncias por maltrato animal en la Región Centro de Coahuila: FGE

El funcionario explicó que actualmente la Fiscalía da seguimiento a cuatro denuncias en la región, aunque aclaró que no existe aún una sentencia debido a que se trata de procedimientos recientes.

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado , Delegación Región Centro, mantiene abiertas cuatro carpetas de investigación por presuntos casos de maltrato animal, informó el delegado Everardo Lazo Chapa, quien destacó que estos delitos son atendidos por personal especializado y pueden derivar en su judicialización cuando existen los elementos suficientes.

Precisó que los delitos de maltrato animal se investigan como cualquier otra carpeta de investigación, iniciando con la denuncia, la integración de pruebas y, posteriormente, su judicialización ante un juez cuando así procede.

“Normalmente este tipo de ilícitos les damos seguimiento con ministerios públicos especializados. Se recibe la denuncia, se integran los datos de prueba y se judicializa”, señaló.

Lazo Chapa indicó que la Fiscalía cuenta con agentes del Ministerio Público especializados en este tipo de investigaciones desde hace aproximadamente diez años, quienes además reciben capacitación constante por parte de asociaciones dedicadas a la protección de los animales.

Agregó que mantiene comunicación permanente con organizaciones animalistas tanto estatales como regionales para dar seguimiento a los casos que llegan a conocimiento de la autoridad.

Como ejemplo, recordó que hace unas semanas en redes sociales circuló una denuncia en la que se aseguraba que un perro había sido asesinado con un arma de fuego. Sin embargo, tras las primeras investigaciones realizadas por la Policía de Investigación, se determinó que el animal había muerto a consecuencia de un atropellamiento accidental.

El delegado explicó que el Código Penal contempla principalmente los delitos de lesiones a seres sintientes y lesiones con resultado de muerte, por lo que cada caso se analiza conforme a las circunstancias y las pruebas recabadas.

Asimismo, señaló que cuando los responsables son adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años, no quedan exentos de responsabilidad, aunque los casos se atienden bajo la Ley de Justicia para Adolescentes, la cual contempla sanciones distintas a las aplicables para personas adultas.

Finalmente, destacó que Coahuila ha sido uno de los estados con mayor avance en la persecución del maltrato animal, al recordar que la primera judicialización por este delito ocurrió en Piedras Negras y la primera sentencia condenatoria se dictó en Saltillo, por lo que reiteró el compromiso de la Fiscalía de integrar investigaciones sólidas para procurar justicia en favor de los seres sintientes.