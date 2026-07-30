Van cuatro denuncias por maltrato animal en la Región Centro de Coahuila: FGE

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Van cuatro denuncias por maltrato animal en la Región Centro de Coahuila: FGE
    Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, informó que mantienen abiertas cuatro carpetas de investigación por presunto maltrato animal. LIDIET MEXICANO

La Fiscalía General del Estado mantiene cuatro investigaciones abiertas por presunto maltrato animal en la Región Centro y aseguró que cuenta con personal especializado para integrar los casos

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Región Centro, mantiene abiertas cuatro carpetas de investigación por presuntos casos de maltrato animal, informó el delegado Everardo Lazo Chapa, quien destacó que estos delitos son atendidos por personal especializado y pueden derivar en su judicialización cuando existen los elementos suficientes.

El funcionario explicó que actualmente la Fiscalía da seguimiento a cuatro denuncias en la región, aunque aclaró que no existe aún una sentencia debido a que se trata de procedimientos recientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/muere-otro-extrabajador-de-ahmsa-suman-85-fallecidos-desde-el-cierre-de-la-empresa-JG22533857

Precisó que los delitos de maltrato animal se investigan como cualquier otra carpeta de investigación, iniciando con la denuncia, la integración de pruebas y, posteriormente, su judicialización ante un juez cuando así procede.

“Normalmente este tipo de ilícitos les damos seguimiento con ministerios públicos especializados. Se recibe la denuncia, se integran los datos de prueba y se judicializa”, señaló.

Lazo Chapa indicó que la Fiscalía cuenta con agentes del Ministerio Público especializados en este tipo de investigaciones desde hace aproximadamente diez años, quienes además reciben capacitación constante por parte de asociaciones dedicadas a la protección de los animales.

Agregó que mantiene comunicación permanente con organizaciones animalistas tanto estatales como regionales para dar seguimiento a los casos que llegan a conocimiento de la autoridad.

Como ejemplo, recordó que hace unas semanas en redes sociales circuló una denuncia en la que se aseguraba que un perro había sido asesinado con un arma de fuego. Sin embargo, tras las primeras investigaciones realizadas por la Policía de Investigación, se determinó que el animal había muerto a consecuencia de un atropellamiento accidental.

El delegado explicó que el Código Penal contempla principalmente los delitos de lesiones a seres sintientes y lesiones con resultado de muerte, por lo que cada caso se analiza conforme a las circunstancias y las pruebas recabadas.

Asimismo, señaló que cuando los responsables son adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años, no quedan exentos de responsabilidad, aunque los casos se atienden bajo la Ley de Justicia para Adolescentes, la cual contempla sanciones distintas a las aplicables para personas adultas.

Finalmente, destacó que Coahuila ha sido uno de los estados con mayor avance en la persecución del maltrato animal, al recordar que la primera judicialización por este delito ocurrió en Piedras Negras y la primera sentencia condenatoria se dictó en Saltillo, por lo que reiteró el compromiso de la Fiscalía de integrar investigaciones sólidas para procurar justicia en favor de los seres sintientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


maltrato animal

Localizaciones


Coahuila
Región Centro

Organizaciones


FGE

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Carga perpetua

Carga perpetua
true

de perfiles coahuilenses
true

POLITICÓN: Infonavit Coahuila se deslinda de las viviendas del Bienestar defectuosas en Monclova
Los conflictos callejeros han aumentado sobre todo con desconocidos, de acuerdo a esta encuesta del Inegi.

Saltillo: Crece intolerancia en las calles; aumenta porcentaje de población que pelea con desconocidos
El lesionado quedó en el fondo del arroyo tras perder el control de la motocicleta.

Se va grave al hospital tras caer a un arroyo en Ramos Arizpe
Kenia Lechuga y Alexis López aportaron uno de los tres oros conseguidos por el remo en la jornada.

México llega a 60 oros en Santo Domingo 2026; tiro con arco logra actuación perfecta
El Gobierno de Javier Milei anunció un endurecimiento de la política migratoria en Argentina. A través de un decreto, se establecieron nuevas causas para negar el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra el país.

Milei prohíbe la entrada y expulsará a extranjeros que inciten al odio contra los argentinos tras su paso por el Mundial 2026
Zilong Qiu, quien dirigió la investigación para el tratamiento de Mei, parecía obsesionado con publicar su investigación en una revista prestigiosa, con la esperanza de que la suya fuera “la primera terapia de edición genética dirigida al cerebro”.

Una niña de 6 años muere después de que sus padres pagaran 860 mil dólares por una terapia experimental