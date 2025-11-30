Villamagia Coahuila ilumina Monclova: comienza la temporada navideña con un mensaje de unión familiar

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de celebrar las tradiciones y fortalecer la unión familiar, el alcalde Carlos Villarreal encabezó este domingo el encendido de Villamagia Coahuila en la Plaza Principal, con lo que se inician de manera oficial las actividades decembrinas en Monclova.

Villamagia es una iniciativa impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, a través de la oficina Inspira Coahuila, que dirige la Sra. Paola Rodríguez, para fortalecer el tejido social y familiar, resaltar los valores que se promueven en las festividades decembrinas y que sus visitantes disfruten en una villa con juguetes mexicanos, figuras gigantes y eventos propios de la temporada.

El encendido de Villamagia se realizó de manera simultánea en los municipios de Múzquiz, Torreón, Monclova, Parras de la Fuente y Saltillo, y estará hasta el 6 de enero de 2026. Durante toda la temporada, las familias de Monclova podrán visitar y disfrutar de este atractivo navideño que busca fortalecer la unión comunitaria y ofrecer momentos de convivencia segura.

En el evento acompañaron al alcalde, en representación del gobernador Manolo Jiménez, María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana de Coahuila, así como Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova, y José Alberto Medina Martínez, secretario del Ayuntamiento.