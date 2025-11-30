Villamagia Coahuila ilumina Monclova: comienza la temporada navideña con un mensaje de unión familiar

Monclova
/ 30 noviembre 2025
    Villamagia Coahuila ilumina Monclova: comienza la temporada navideña con un mensaje de unión familiar
    El alcalde Carlos Villarreal encabezó el encendido de Villamagia Coahuila en la Plaza Principal de Monclova, marcando el inicio oficial de las festividades decembrinas en la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Con la presencia de autoridades locales y estatales, Monclova inaugura Villamagia Coahuila, un evento que busca promover la unión familiar y las tradiciones decembrinas, con actividades y espectáculos para toda la familia

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de celebrar las tradiciones y fortalecer la unión familiar, el alcalde Carlos Villarreal encabezó este domingo el encendido de Villamagia Coahuila en la Plaza Principal, con lo que se inician de manera oficial las actividades decembrinas en Monclova.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’

$!El evento, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, busca fortalecer el tejido social y familiar.
El evento, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, busca fortalecer el tejido social y familiar. FOTO: CORTESÍA

Villamagia es una iniciativa impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, a través de la oficina Inspira Coahuila, que dirige la Sra. Paola Rodríguez, para fortalecer el tejido social y familiar, resaltar los valores que se promueven en las festividades decembrinas y que sus visitantes disfruten en una villa con juguetes mexicanos, figuras gigantes y eventos propios de la temporada.

El encendido de Villamagia se realizó de manera simultánea en los municipios de Múzquiz, Torreón, Monclova, Parras de la Fuente y Saltillo, y estará hasta el 6 de enero de 2026. Durante toda la temporada, las familias de Monclova podrán visitar y disfrutar de este atractivo navideño que busca fortalecer la unión comunitaria y ofrecer momentos de convivencia segura.

En el evento acompañaron al alcalde, en representación del gobernador Manolo Jiménez, María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana de Coahuila, así como Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova, y José Alberto Medina Martínez, secretario del Ayuntamiento.

$!Villamagia Coahuila estará abierto hasta el 6 de enero de 2026, ofreciendo a las familias de Monclova un espacio para disfrutar de momentos de convivencia segura y celebrar las tradiciones decembrinas.
Villamagia Coahuila estará abierto hasta el 6 de enero de 2026, ofreciendo a las familias de Monclova un espacio para disfrutar de momentos de convivencia segura y celebrar las tradiciones decembrinas. FOTO: CORTESÍA

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal expresó: “Nos llena de alegría ver a tantas familias reunidas para comenzar juntos esta temporada. Villamagia es un espacio pensado para toda la familia, especialmente para nuestras niñas y niños; es un lugar donde queremos que vivan momentos que se queden en su recuerdo. Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez por impulsar esta iniciativa en todo el estado y por trabajar de la mano con Monclova para hacer posibles actividades como esta”.

Con el arranque de las actividades navideñas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para fortalecer nuestras tradiciones, promover la unión comunitaria y ofrecer espacios seguros y de convivencia para todas las familias monclovenses durante esta temporada.

Temas


Navidad

Localizaciones


Coahuila
Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los servicios estarán a cargo de Juro Veterinaria, bajo supervisión profesional.

Saltillo tendrá jornada de esterilización y vacunación a bajo costo
Niños y adultos disfrutaron de actividades deportivas y recreativas sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Ruta Recreativa promueve la salud de familias saltillenses
Los ciudadanos pueden aprovechar los estímulos fiscales para ponerse al corriente con sus adeudos, pagando únicamente 1 peso por recargos por año.

Continúan en Saltillo los descuentos fiscales y pagos accesibles para contribuyentes con adeudo
La iniciativa plantea que los Observatorios Ciudadanos participen en inspecciones, auditorías y procesos de obras públicas relacionadas con el vital líquido.

Proponen ‘Observatorios Ciudadanos del Agua’ en la nueva Ley Hídrica

Datos del Inegi reflejan presiones económicas en municipios coahuilenses derivados del debilitamiento del mercado laboral.

Saltillo y Torreón registran alzas en pobreza laboral en el segundo trimestre de 2025: Inegi
La tapa

La tapa
La ley del agua

La ley del agua
The enemy below

The enemy below