Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’

por Manuel Rodríguez

El encendido del Pino de Navidad en la Plaza de Armas marca el inicio oficial de la temporada navideña en Saltillo; miles de saltillenses disfrutaron de la magia de las luces y adornos

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
La capital coahuilense dio formalmente la bienvenida a las fiestas decembrinas la noche de este domingo con el magno Encendido del Pino de Navidad. Este acto central se llevó a cabo a las 19:00 horas en la Plaza de Armas, en el corazón de Saltillo, con acceso gratuito.

$!Familias enteras se reunieron en el centro histórico de Saltillo para celebrar el inicio de Villamagia Coahuila 2025.
Familias enteras se reunieron en el centro histórico de Saltillo para celebrar el inicio de Villamagia Coahuila 2025. FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA

El evento marca el inicio oficial de Villamagia Coahuila 2025, transformando al centro histórico en un polo de atracción turística. El despliegue de luces y adornos de la temporada logró reunir a miles de familias.

La ceremonia inaugural estuvo presidida por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, acompañado por integrantes de su gabinete municipal y funcionarios del Gobierno de Coahuila. El edil destacó la importancia del encendido como un símbolo de unidad social.

“Este es un regalo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas para todas las familias de Saltillo y de manera simultánea para todas y todos los coahuilenses, les deseamos que pasen una feliz Navidad”, destacó la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas.

$!El alcalde Javier Díaz expresó su deseo de unidad y paz para los saltillenses, asegurando que la Navidad es un tiempo para compartir y fortalecer la comunidad.
El alcalde Javier Díaz expresó su deseo de unidad y paz para los saltillenses, asegurando que la Navidad es un tiempo para compartir y fortalecer la comunidad. FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA

Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF estatal, señaló que: “Este año nuevamente Villamagia se viste de gala con el apoyo del gobierno municipal”.

$!Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF estatal, destacó el apoyo del gobierno municipal y la importancia de esta festividad para todos los saltillenses.
Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF estatal, destacó el apoyo del gobierno municipal y la importancia de esta festividad para todos los saltillenses. FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA

“En conjunto con Manolo Jiménez, sigamos construyendo la grandeza de la capital del estado, que reine la paz, la armonía, el amor y ¡Feliz Navidad para todas y todos ustedes!”, declaró el alcalde Javier Díaz ante la multitud.

Previo al encendido se presentó el cuento “Quién se robó la Navidad” a cargo de Mario Villanueva, así como la Academia de Danza My Move. Tras la cuenta regresiva, el cielo se iluminó con pirotecnia, seguida de la presentación del Coro de Niños de Centros Comunitarios con la Compañía de Ópera Infantil.

$!Previo al encendido se presentó el cuento “Quién se robó la Navidad” a cargo de Mario Villanueva, así como la Academia de Danza My Move.
Previo al encendido se presentó el cuento “Quién se robó la Navidad” a cargo de Mario Villanueva, así como la Academia de Danza My Move. FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA

Para garantizar la seguridad y fluidez del evento, las autoridades informaron sobre el cierre total de diversas vialidades aledañas al primer cuadro de la ciudad. Calles como Ocampo, Zaragoza e Hidalgo fueron cerradas.

La medida buscó garantizar el bienestar de los asistentes, quienes disfrutaron de la verbena inaugural de la temporada. El alcalde remarcó el propósito social: “El objetivo es que la magia de la Navidad nos una como comunidad”.

$!FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA
FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA La seguridad de los asistentes fue prioritaria durante la celebración, con el cierre de diversas vialidades cercanas al evento para garantizar su bienestar.

Las vialidades Hidalgo y Ocampo permanecieron cerradas durante el resto del domingo 30 de noviembre, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas.

Villamagia permanecerá abierta al público del 30 de noviembre al 6 de enero, ofreciendo actividades artísticas y recreativas para todas las edades.

