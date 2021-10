Montarán operativo en Monclova contra fiestas masivas de Halloween

MONCLOVA, COAH.- Al aproximarse la celebración del Halloween y con ello las fiestas de disfraces que tradicionalmente se hacen en la ciudad, la Policía Municipal, Protección Civil, Ecología y Policía Civil Coahuila montarán un operativo para dispersar reuniones masivas, así como clausuras a los bares que no respeten los aforos permitidos por el Subcomité Regional de Salud.

Fernando Olivas Jurado, director de la Policía Municipal; Agustín Ramos, director de Protección Civil y Jessica Barco, coordinadora de la Policía Covid ofrecieron una rueda de prensa donde destacaron que con estas acciones a iniciarse desde el próximo viernes se busca prevenir accidentes viales, además de mayores contagios de coronavirus pese a que la región esté en semáforo verde; aclararon, a quien no respete se aplicarán sanciones económicas.

Ya se analizan diversas convocatorias de fiestas que se realizan a través de las redes sociales y se trabajará en vigilar que no sean con gran cantidad de personas, que no acudan menores de edad y se mantengan las medidas preventivas de contagios como la sana distancia y el uso de cubrebocas.

En meses anteriores e incluso durante el último fin de semana se han registrado fiestas masivas en la ciudad con presencia de menores de edad que ingieren bebidas alcohólicas, en estas se ha logrado detener a decenas de personas, en tanto se busca prevenir que la misma situación suceda en la noche de brujas.

“Con esta fiesta que no es de México, por cierto, muchos jóvenes andan en la calle unos menores de edad y hay riesgo para ellos”.

A los menores de edad que se lleguen a detener se les trasladará a los separos de Seguridad Pública hasta que acudan sus padres o bien se recurrirá la presencia del personal de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia.

También se van a instalar filtros antialcohol por diversos puntos de la ciudad para evitar que haya personas en conduciendo en estado de embriaguez y las personas que utilicen máscaras no cometan hechos delictivos, como en anteriores años.

Destacaron que desde el viernes 29 de octubre se comienza el operativo en conjunto donde se contará con el apoyo de la Policía Civil Coahuila.

“Tratamos de disminuir al máximo que podamos los incidentes graves, en este caso los bares estarán supervisados desde que inicia a que termina sus eventos, que no rebasen sus aforos, independientemente que estemos en el semáforo verde que aún no se determina oficialmente no debemos de bajar la guardia, el Covid sigue ahí, el llamado es a la ciudadanía a que seamos responsables, el evitar al máximo ir a los lugares donde hay afluencia y cerrados, tomando en cuenta que las fiestas de manera ilegal, los padres deben de tener mucho cuidado a donde se van a ir sus hijos, porque esas fiestas manejan bebidas embriagantes y la mayoría son menores de edad” dijo Agustín Ramos, director de Protección Civil.