Mujer migrante muere tras ir en busca del sueño americano, en Piedras Negras

Una migrante que buscaba el sueño americano de una vida mejor terminó en la sala mortuoria del SEMEFO debido al desgaste del viaje y a las condiciones precarias en las que vivía en su país, lo que la llevó a desarrollar anemia. Al llegar al norte del Estado, su salud se deterioró y fue trasladada al Hospital General, donde finalmente falleció.

El pasado 25 de febrero se reportó el fallecimiento de Elizabeth, una mujer de 41 años originaria de la República de Guatemala, que inició su camino migratorio a principios de este año en compañía de un grupo de migrantes, incluido su esposo. Según las investigaciones realizadas por elementos de la Fiscalía, Elizabeth ingresó al Hospital General el pasado 22 de febrero debido a un síndrome anémico severo, siendo trasladada en una ambulancia desde el Municipio de Piedras Negras, donde estuvo alojada en un albergue al menos cinco días desde su llegada a esa ciudad.

El personal de la ambulancia que realizó el traslado contaba con el número telefónico del esposo, sin embargo, no lograron contactarlo para informarle del fallecimiento, por lo que el cuerpo fue llevado al SEMEFO para su necropsia. Sin embargo, de acuerdo con los estatutos de migración, aún no se ha podido realizar la necropsia de Elizabeth ya que no se ha logrado contactar a ningún familiar, por lo que su cuerpo permanece en las instalaciones del SEMEFO a la espera de la resolución del Instituto Nacional de Migración.

Aunque se desconoce más información sobre el motivo por el cual la occisa migró de su país natal, un informe realizado en 2015 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reveló que cerca del 60 por ciento de las mujeres que buscan asilo, provenientes de Centroamérica, huyen de sus países debido a la violencia de género. El informe detalla que estas víctimas, mujeres y niñas, no encuentran protección por parte de las autoridades, lo que las lleva a escapar a otras regiones de sus países. Sin embargo, esto no garantiza su protección y muchas se enfrentan al riesgo de abuso sexual, trata de personas y diversos delitos relacionados con la violencia.

Es por ello que muchas personas se arriesgan y se unen a grupos o caravanas de migrantes con la determinación de llegar a la frontera, pero muchos no lo logran y, cuando lo hacen, son detenidos durante horas para ser repatriados, o en casos como el de Elizabeth, terminan perdiendo la vida.