Múzquiz prestará espacio para mantener bachillerato en Villa de las Esperanzas, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz otorgará en préstamo un espacio al Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) para que continúe impartiendo clases en la comunidad de Villa de las Esperanzas. El acuerdo busca mantener disponible el servicio de educación media superior para jóvenes de la localidad y evitar que tengan que trasladarse a otros municipios para continuar sus estudios.

La firma del convenio fue encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, junto con Gabriela Sifuentes, coordinadora regional del COBAC, y Armando Gómez, director del plantel. Mediante este convenio, el Municipio facilitará las instalaciones que serán utilizadas por el personal docente y los alumnos del Colegio de Bachilleres. Las autoridades municipales señalaron que el acuerdo forma parte de las acciones para mantener la oferta educativa en comunidades alejadas de la cabecera municipal.

El Colegio de Bachilleres de Coahuila continuará a cargo de la impartición de clases y de la operación académica del servicio educativo en Villa de las Esperanzas.

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