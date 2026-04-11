Múzquiz se prepara para la Expoasis Ganadera 2026 con cabalgata y rodeo

La edición 34 de la Expoasis Ganadera Múzquiz 2026 se llevará a cabo del 16 al 20 de abril en el municipio de Múzquiz, organizada por la Asociación Ganadera Local, con el objetivo de fortalecer el sector pecuario, promover la genética bovina y preservar las tradiciones de la región mediante actividades productivas, culturales y recreativas.

De acuerdo con los organizadores, el evento busca reunir a productores, familias y visitantes en un ambiente de convivencia que combine el desarrollo regional con las tradiciones ganaderas que distinguen a la zona.

Dentro del programa, el 17 de abril se realizará el concurso del novillo gordo en cuatro categorías, donde especialistas evaluarán la calidad del ganado. Ese mismo día también se llevará a cabo una subasta ganadera, considerada uno de los eventos clave para los productores participantes.

El 18 de abril se desarrollará la tradicional cabalgata, que partirá del Parque La Cascada hacia las instalaciones de la Asociación Ganadera, con la participación de más de 2 mil 500 jinetes. Por la noche, el ambiente musical estará a cargo de Los Traileros del Norte, en uno de los espectáculos principales de la feria.

Los boletos para la presentación musical y el espectáculo de rodeo tendrán un costo de 200 pesos en preventa, mientras que los menores de 11 años podrán ingresar de manera gratuita.

El 19 de abril se realizarán competencias ecuestres, que incluirán juzgamientos de caballos cuarto de milla, evaluación de mulas y burdéganos, además de carreras de resistencia. En la arena principal también se llevará a cabo el tradicional rodeo.

Finalmente, el 20 de abril se contempla el cierre de actividades con el juzgamiento de canales del concurso del novillo gordo, con lo que concluirá la Expoasis Ganadera Múzquiz 2026.