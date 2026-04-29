Saltillo alista verano cultural con festivales que proyecten la ciudad

En este contexto, destacó que la ciudad fue reconocida como “Ciudad de Excelencia” durante el Tianguis Turístico de Acapulco, lo que, dijo, respalda los avances en materia de seguridad, cultura y promoción del destino.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, informó sobre la preparación de una temporada de verano enfocada en la actividad cultural, turística y de infraestructura, con el objetivo de fortalecer la proyección de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“Saltillo ganó el premio de ciudad de excelencia por los programas de los museos, la ruta de vino y dinos, y todo lo que se ha realizado para posicionar a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir”, afirmó el edil.

FESTIVALES Y ACTIVIDAD CULTURAL

La ciudad se prepara para recibir eventos como el Festival Internacional de las Artes (FINA) y el Fut Fest, los cuales se desarrollarán durante el verano y estarán vinculados con fechas relevantes como el Mundial de Futbol y el aniversario de Saltillo.

“El Mundial inicia el 11 de junio y nuestro aniversario es el 25 de julio. Vamos a tener muchísimas actividades deportivas, artísticas y culturales relacionadas con estos dos grandes festivales: el FINA y el Fut Fest”, detalló el alcalde.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Entre los principales anuncios, destacó una inversión conjunta con el Gobierno del Estado superior a los 300 millones de pesos para la ejecución de más de 200 obras sociales en distintos sectores de la ciudad.

“Estamos hablando en tema de obras sociales de un poco más de 200 obras que vamos a tener en todo este periodo. En conjunto, entre Estado y Municipio, estamos hablando de un poco más de 300 millones de pesos”, precisó.

El programa contempla pavimentación, drenaje sanitario y la construcción de techumbres en escuelas, además de acciones en colonias como La Herradura y Nogales.

MOVILIDAD Y SERVICIOS

Otro de los ejes es la mejora de la movilidad en el sector sur, particularmente en la carretera hacia Derramadero, donde se busca ampliar a cuatro carriles para reducir tiempos de traslado.

Asimismo, se prevén proyectos de drenaje pluvial en sectores como Misión Cerritos, Mirasierra y Gaspar Valdés, con inversiones que van de los 10 a los 25 millones de pesos por obra, con el objetivo de prevenir inundaciones.

El edil también señaló que se gestionan recursos ante instancias federales para fortalecer el sistema hídrico, asegurando que cualquier ingreso generado será reinvertido en infraestructura relacionada con el agua.

Las autoridades municipales indicaron que estas acciones buscan consolidar a Saltillo como una ciudad con mayor oferta cultural, mejores servicios y condiciones para el desarrollo económico.