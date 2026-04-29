POLITICÓN: ¿Suela o suerte? Tienen partidos hasta hoy para repartir candidaturas y plurinominales al Congreso

I. MISTERIO Hoy, hoy, hoy, a más tardar a la medianoche, se despejará la incógnita que, en todos los procesos electorales, los partidos políticos procuran mantener en sigilo: la integración de sus listas de preferencia, es decir, los nombres de quienes ya tienen prácticamente los dos pies en la próxima Legislatura. Y es que hoy deben entregar dichas listas al órgano electoral que encabeza Óscar Daniel Rodríguez. Hoy también deberá quedar completo el cuadro de candidaturas de mayoría relativa, es decir, de quienes gastarán suela y sudarán recorriendo colonias, tocando puertas y besando a cuanto niño se les atraviese en el camino. II. REBATINGA Hasta anoche, salvo el caso de Morena y, aunque corrían rumores de todo tipo, seguía siendo un misterio la integración de las listas. Y es comprensible, pues así como en el partido de moda hubo jaloneo hasta el último segundo entre las facciones internas, de la misma forma ocurre en todos los partidos políticos en los cuales, como dice el dicho, el más pelón se hace trenzas. Y como el botín es sumamente apetitoso, pues todo mundo quiere meterle mano...

III. YA FUE Pocos quedaron satisfechos con el resultado, pero todos –o casi todos– están de acuerdo en que no hubo truco. Así podría resumirse lo ocurrido ayer en el sorteo de las diputaciones pluris entre el morenismo local. Dos son los más satisfechos con el resultado: en primerísimo lugar, el actual dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, quien de aquí al primer día de enero próximo sólo tendrá como preocupación decidir si acudirá a su toma de protesta portando el chaleco de su partido o se pondrá un traje. En segundo lugar, el lagunero Shamir Fernández, cuya esposa, Rocío de Aguinaga –a quien todo mundo conoce como “Pily”–, ya tiene los dos pies en la próxima Legislatura. IV. SIN ESPERANZA Y es que quienes no lograron amarrar asiento en el Congreso únicamente pueden culpar de ello a su mala suerte, pues la asignación –salvo los lugares dos y tres– fue por tómbola. En esa circunstancia se encuentra, por ejemplo, la saltillense Alejandra Salazar, quien obtuvo la novena, es decir, la última posición en la lista, lo cual le plantea sólo una encrucijada: o gana en las urnas, es decir, con votos propios, o regresa a ocupar su regiduría en el Cabildo de Saltillo el 8 de junio.

V. ¡QUÉ RARO! Todo mundo está de acuerdo, pero... ¿cuál es la prisa? Eso parecen decir quienes toman las decisiones en la Cámara de Diputados respecto de cuándo se someten a votación propuestas legislativas como la que presentó el saltillense Jericó Abramo Masso –para regular el mercado de los seguros de gastos médicos mayores– y que, en la antesala de pasar al pleno, fue “misteriosamente” frenada, quesque porque las aseguradoras pidieron más tiempo para presentar comentarios. Algo comienza a oler muy mal en torno a dicha propuesta, pues si algo se ha repetido es que a todos les parece que es un planteamiento adecuado. VI. O QUÉ CLARO... Piensa mal y acertarás, dice con sabiduría la voz popular. Y en este caso, dado que se trata de un negocio de proporciones astronómicas, el asunto no da sino para especular que los cabilderos profesionales ya habrán deslizado, en el escritorio de legisladores clave, la posibilidad de que patear el bote les resulte muy redituable. Lo bueno es que la mayoría está con el pueblo... ¿O será que “el pueblo” no tiene seguro de gastos médicos mayores?

VII. RECONOCIMIENTO En el Tianguis Turístico México 2026, celebrado en Acapulco, el Pueblo Mágico de Múzquiz fue reconocido como finalista en los Premios Mágicos por Excelencias, por el producto “La Arreada y Rancho Rodeo Múzquiz”. El reconocimiento lo recibió Martha Moncada, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo Estatal. La actividad reconocida revive la tradición de arrear ganado por las calles del municipio, integrando rodeo, cultura y vida rural. Una propuesta que conecta identidad con turismo y empieza a posicionarse a nivel nacional como un atractivo turístico de aquella región. VIII. RESPALDO Y EXPECTATIVA Detrás del proyecto hay organización ciudadana con participación de perfiles como Javier Espinoza, del rancho El Jaralito, y Jacobo Aguilar, de la Arena La Misión, entre otros. Por cierto, nos cuentan que Martha Moncada, recién designada encargada del despacho, ha generado respaldo del sector privado por su experiencia en la dependencia. Además, en el contexto de la esperada afluencia turística por el Mundial, hay expectativa de que su encargo pueda convertirse en permanencia, pues su experiencia brinda certeza.

IX. TURISMO Y RIESGO Y de turismo hablando... la ganadería cinegética en el noreste sigue creciendo. Tras más de 15 años de trabajo, la mejora genética del venado cola blanca ha elevado el valor del sector, con cerca de 2 mil cazadores por temporada y más de 3 mil cintillos vendidos. Esto genera derrama en municipios como Piedras Negras, Guerrero e Hidalgo. Pero existe un riesgo real: el gusano barrenador ya avanza en la región. Ahí está otro frente para Chuma Montemayor, secretario de Desarrollo Rural: proteger un sector que hoy genera valor... antes de que el riesgo sanitario termine por frenarlo.