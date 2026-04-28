Con más iluminación, áreas verdes y nuevos juegos, así sería la nueva cara de la Alameda de Saltillo

El proyecto de remodelación de la Alameda Zaragoza (informe del levantamiento topográfico y diseño conceptual) propone la ampliación de la iluminación, incrementar las áreas verdes, nuevas bancas, remodelar los baños y nuevos juegos infantiles. Su objetivo general es “conservar y fortalecer el valor patrimonial de la Alameda Zaragoza mediante un proyecto que asegure su uso como espacio público seguro, agradable y accesible, promoviendo actividades recreativas, culturales, ambientales y sociales, además de mejorar su movilidad, infraestructura urbana y equipamiento educativo y cultural del entorno inmediato”.

Y propone desarrollar la remodelación con base en cinco ejes: seguridad ciudadana, identidad y patrimonio, movilidad y accesibilidad, equipamiento e infraestructura, y reconciliación con la naturaleza. La propuesta fue elaborada por la empresa Área Común, tras ganar la licitación el año pasado, pero aún no ha sido presentada públicamente por el Gobierno Municipal de Saltillo. VANGUARDIA tuvo acceso al documento luego de que la organización civil Transporte Digno lo solicitara vía transparencia. Para lograr la remodelación, el proyecto establece siete “intervenciones generadoras de cambio”, comenzando con la renovación integral del sistema de iluminación en tres zonas: interior, paseo Alameda y circuito exterior.

Además se sugiere iluminación especial en zona de juegos infantiles, Plaza de la República, kiosco y acentuación en monumentos históricos. Como segunda intervención sugiere “construir” dos módulos sanitarios –ya existentes– con concreto enduelado pigmentado, con dos módulos de mantenimiento y accesibilidad para personas con discapacidad. La tercera intervención se plantea en el área de juegos infantiles para implementar áreas de juego inclusivo, arenero, pasto sintético, jardineras, forestación y bancas sin respaldo. “Se incluyen juegos especializados como trepadores, columpios nido y pirámides de red”.

El incremento de las áreas verdes, para pasar de 37 mil 565 a 38 mil 930 metros cuadrados, es la cuarta intervención propuesta. Además se contempla el retiro de rejas, implementar jardinería contemplativa, plantar árboles de cuatro a seis metros y la “recuperación de la traza histórica con andadores estampados y arriates metálicos”. La quinta propuesta es la intervención del Kiosco-Café manteniendo su estructura original, rehabilitando el módulo anexo de sanitario y añadiendo equipamiento con mesas tipo picnic.

Como sexta intervención, el proyecto propone la pavimentación con adocreto, una nueva fuente interactiva, un barandal perimetral, arriates, jardinería y forestación en la Plaza y Lago de la República. Por último sugiere la remodelación del cobertizo y sanitarios semienterrados con bancas tipo picnic correspondientes al módulo de mantenimiento.

El documento concluye afirmando que el proyecto “representa una intervención íntegra que combina conservación patrimonial, mejora ambiental, inclusión social, accesibilidad, movilidad y espacio público de calidad”. También indica “su alcance permitirá consolidar este sitio histórico como un lugar seguro, vibrante y funcional, fortaleciendo su relación con la ciudad y con las comunidades educativas y culturales que lo rodean”. Este proyecto fue licitado el año pasado por dos millones 882 mil 600 pesos, pagados a la empresa Área Común, propiedad de Gustavo Rojas Paredes.

Publicidad