Coahuila abre con triunfo en beisbol de la Olimpiada Nacional

La delegación de Coahuila comenzó con resultado positivo su participación en el beisbol de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, luego de imponerse por marcador de 3-2 a Nayarit en un duelo cerrado disputado en el Estadio El Coloso del Pacífico. El encuentro, correspondiente a la categoría Junior, estuvo marcado por el dominio del pitcheo coahuilense, que logró contener a la ofensiva rival en los momentos clave. La figura del partido fue Ulises Arteaga, quien firmó una actuación sólida desde la lomita al trabajar durante seis entradas y un tercio, permitiendo el control del juego y encaminando a su equipo hacia la victoria.

Arteaga mostró consistencia en sus lanzamientos y temple en situaciones de presión, factores que resultaron determinantes para que Coahuila mantuviera la ventaja en un duelo que se definió por detalles. Tras su salida, el relevo respondió de forma efectiva. El encargado de cerrar el partido fue Ricardo Rebollosa, quien se apuntó el salvamento al retirar los últimos outs del compromiso. Su labor resultó fundamental para asegurar el triunfo en un cierre apretado, donde Nayarit buscó reaccionar sin éxito.

A la ofensiva, Coahuila logró fabricar las tres carreras necesarias para marcar diferencia en un juego de bajo score, en el que cada turno al bat tuvo peso específico. La capacidad de responder en momentos oportunos terminó por inclinar la balanza a su favor. Con este resultado, la novena coahuilense arranca con paso firme en el torneo, sumando una victoria importante en la fase inicial, donde cada juego puede ser determinante en la búsqueda de avanzar a la siguiente ronda. Para este martes, Coahuila enfrentará una doble cartelera que pondrá a prueba su profundidad y resistencia. Primero se medirá ante la selección de la Ciudad de México y más tarde frente a Yucatán, en dos compromisos que serán clave para definir su posición en el grupo. El objetivo es claro: mantener el ritmo competitivo y consolidar su camino dentro del torneo nacional.

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