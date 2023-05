Ni médicos, ni hospital; vecinos ayudan a jovencita a dar a luz en colonia de Torreón

TORREÓN, COAH.- Una joven dio a luz a su primera hija, pero no como lo soñó, ya que en lugar de en una cama de hospital alumbró en un cuarto de su casa, y no fueron médicos y enfermeras quienes la atendieron, si no sus vecinos.

Fue a las 06:00 horas de hoy viernes que se dio el insólito hecho, en el circuito Jaguar de la colonia Jardines del Sol. Ahí la mujer de 21 años gritaba por ayuda, por lo que los vecinos del sector la escucharon y dieron aviso al 911, cuya operadora canalizó el reporte a la Cruz Roja.

TE PUEDE INTERESAR: Asalto a farmacia de Torreón es frustrado por policía que se encontraba como cliente; ladrón termina baleado

Una patrulla de la Policía Municipal que estaba cerca del lugar escuchó el reporte y acudió al domicilio, pero al llegar los elementos la bebé ya había nacido, tratándose de una niña.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron tanto a la madre como a la recién nacida, llevando a ambas al Hospital General; trascendió que la joven madre vive sola y es empleada de una maquiladora de autopartes de la zona industrial Mieleras.

“La mamá y la bebé se encuentran bien, fueron recibidas en pediatría”, destacó por su parte Jorge Luis Juárez, titular de Protección Civil en el Municipio.