Niega Isela Licerio venta irregular de terrenos de la Sección 38 del SNTE en Torreón

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    Niega Isela Licerio venta irregular de terrenos de la Sección 38 del SNTE en Torreón
    Isela Licerio aseguró que la venta corresponde únicamente a una fracción del predio sindical y negó irregularidades en la operación realizada en Torreón. ARCHIVO

La dirigente sindical aseguró que la operación corresponde a una fracción del predio ubicado en Torreón, y afirmó que cuenta con autorización nacional

La secretaria general de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Isela Licerio, rechazó los señalamientos sobre una presunta venta irregular de terrenos sindicales en Torreón a un costo inferior a su valor comercial.

Las acusaciones surgieron luego de que se diera a conocer que parte de un inmueble sindical fue vendido en noviembre de 2025. De acuerdo con la información difundida, una reserva territorial de 49 mil metros cuadrados habría sido vendida por alrededor de 18 millones de pesos, pese a que su valor comercial fue estimado en 174 millones.

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Ante los cuestionamientos, Licerio señaló que los señalamientos en su contra tienen connotación política y sostuvo que la operación no corresponde a la venta del centro recreativo completo, sino únicamente a una fracción del predio.

“Claro que no existe nada de eso. Se está tratando de hacer porque vamos a construir casas”, declaró.

La dirigente aseguró que el sindicato no tiene capacidad para desarrollar por sí mismo un fraccionamiento y señaló que se analizan alternativas para concretar un proyecto habitacional.

Sobre el monto de la operación, negó que el terreno se haya vendido al 10 por ciento de su valor real. Licerio indicó que los terrenos pertenecen al sindicato y aseguró que el proceso contó con autorización del Comité Nacional del SNTE. Añadió que la operación ya fue pactada, aunque todavía no se concreta el pago total.

También informó que en el sitio se contempla la construcción de viviendas y de un nuevo estadio para los agremiados, obra que, aseguró, ya inició dentro de los mismos predios.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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