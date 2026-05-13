Ramos Arizpe honra legado histórico, social e industrial en su 46 aniversario como ciudad

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con un mensaje centrado en la identidad, el trabajo colectivo y el crecimiento que ha consolidado a Ramos Arizpe como uno de los municipios más importantes del norte del país, este miércoles se desarrolló la Sesión Solemne de Cabildo por el 46 aniversario de la elevación de la ciudad, marco en el que también se realizó la entrega de la Presea Miguel Ramos Arizpe 2026. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad de Ramos Arizpe, donde autoridades municipales y estatales, empresarios, representantes sociales y familias del municipio se congregaron para reconocer a mujeres, hombres e instituciones cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo de la comunidad.

Durante el acto protocolario fueron entregados reconocimientos en las categorías En Vida, Post Mortem e Institucional, destacando aportaciones relacionadas con la historia, la identidad local, el trabajo comunitario y el impulso económico de la región. La Presea Miguel Ramos Arizpe 2026, en la categoría En Vida, fue otorgada a María de Jesús Aguirre de Saucedo, por su legado social y comunitario, así como por preservar tradiciones que han permanecido a lo largo de generaciones en el municipio. En representación de la galardonada, su nieta Paloma Saucedo Zertuche agradeció el reconocimiento y recordó el significado que ha tenido para la ciudad la tradicional panadería El Roble, negocio familiar que, aseguró, también forma parte de la memoria colectiva de Ramos Arizpe.

“Hoy celebramos no solamente su trayectoria, sino toda una vida de entrega, amor y dedicación. Mi abuela ha sido ejemplo de esfuerzo, trabajo constante y compromiso con su comunidad. La panadería representa mucho para nuestra familia, pero también forma parte de la historia y la identidad de Ramos Arizpe”, expresó. En la categoría Post Mortem, el reconocimiento fue entregado a Eulalio Gutiérrez Ortiz, personaje histórico ligado a episodios trascendentales de México y considerado una figura emblemática para Coahuila. Durante su intervención, Raúl López Gutiérrez, presidente del Patronato del Museo de los Presidentes Coahuilenses y representante de la familia del homenajeado, destacó el simbolismo de entregar la presea en un recinto dedicado precisamente a preservar la memoria histórica de personajes relevantes de la entidad.

“Qué mejor que otorgar a este gran coahuilense el máximo reconocimiento municipal en un recinto que honra precisamente su memoria. Desde Ramos Arizpe, Eulalio Gutiérrez inició su marcha con valor, convicción y un rumbo claro hacia un México más justo y democrático”, señaló. El sector industrial también tuvo participación dentro de la ceremonia con el reconocimiento otorgado a Stellantis en la categoría Institucional, debido a su impacto en el crecimiento económico y manufacturero de la región, además de su permanencia como una de las compañías con mayor arraigo en el municipio. Joaquín Álava Quintanilla, director general de Stellantis, afirmó que la planta automotriz mantiene una visión de futuro ligada al crecimiento de Ramos Arizpe y al fortalecimiento de México como referente industrial. “Reconocemos el pasado y el presente de nuestra planta, pero también el futuro que seguimos construyendo junto a Ramos Arizpe y lo que esto representa para México como referente industrial”, manifestó. En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, resaltó el papel que ha tenido Ramos Arizpe en el desarrollo estatal y la importancia de contar con municipios sólidos y con capacidad de crecimiento.

“Coahuila requiere municipios fuertes, con instituciones funcionales, capacidad de gestión y participación ciudadana. Ramos Arizpe ha demostrado que contribuye de manera significativa a ese propósito”, indicó. Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo que el aniversario de la ciudad representa una oportunidad para reconocer el trabajo de generaciones enteras que han dado forma al municipio desde distintos sectores sociales, económicos y comunitarios. “Hoy celebramos la historia de nuestra ciudad, pero sobre todo celebramos a su gente. A mujeres y hombres que, desde distintos espacios, han construido una comunidad trabajadora, orgullosa de sus raíces y comprometida con su futuro”, expresó. Durante la ceremonia quedó de manifiesto que Ramos Arizpe ha consolidado su crecimiento a través del esfuerzo conjunto entre sociedad, industria y gobierno, posicionándose como uno de los principales polos de desarrollo industrial en el norte de México y manteniendo al mismo tiempo un fuerte sentido de identidad y pertenencia entre sus habitantes.

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