¿No hay cheves?... Saltillo enfrenta desabasto de cerveza en restaurantes y comercios

Saltillo, Coahuila.- Establecimientos como bares, cantinas y restaurantes enfrentan el desabasto en el suministro de cerveza, que impacta sus ventas y operación ante la falta de insumos y vidrio para su fabricación, confirmó Edder López, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Saltillo.

“Estamos teniendo en la industria restaurantera un problema de desabasto de cervezas debido a la falta de vidrio e insumos para la fabricación del producto, por lo que nos comentan los proveedores”, expresó el presidente de la CANIRAC.

Señaló que la dificultad es con ciertas etiquetas de cerveza y no todas, por lo que están “echando mano de las etiquetas si tiene producto para realizar la venta”, comentó.

Además señaló que sí se registrará un aumento en los precios de la cerveza, sin embargo, no será del 20 por ciento como se ha anunciado, sino que aún no se tiene definido el incremento, de acuerdo a pláticas con empresas como Cuauhtémoc.

“Si va a ver un incremento de precios según las pláticas que hemos tenido con cervecerías pero no del 20 por ciento como se ha comentado en algunos medios, nos comentan que será debido a la escasez de producto”, agregó el presidente.

Sin embargo, reiteró, por ahora no ha repercutido en nuestras órdenes de compra pero estaremos atentos al cambio y preparados para lo que demanda la industria.

En un recorrido por expendios, tiendas de conveniencia y supermercados, los encargados del surtido y cajas, aseguraron que sí existe menor producto que el que se compraba anteriormente para la venta de la semana, considerando esto un desabasto.

“Antes teníamos 10 cartones, pero ahora sólo tenemos la mitad, no es en todas las marcas pero sí en algunas, donde antes se surtían ciertos cartones y ahora no es que no alcance sino que ya no tienen para surtirnos”, expresó uno de los encargados.