La gravedad de la fuerza

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Monsi
por Monsi
CARTONES / 7 abril 2026
    La gravedad de la fuerza
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La Luna se ha convertido en una pieza dentro del nuevo tablero geopolítico dentro de la carrera espacial que Estados Unidos se disputa con China.

El regreso del hombre a la Luna a través de la misión Artemis II, de la NASA, no sólo representa un logro científico y tecnológico, sino también una demostración de superioridad tecnológica y política por parte de EU ante su rival.

“Volveremos a plantar nuestra bandera y esta vez no nos limitaremos a dejar huellas, sino que estableceremos una presencia permanente en la Luna y seguiremos adelante hacia Marte”, expresó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante una llamada con la tripulación de Artemis II.

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