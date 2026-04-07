La gravedad de la fuerza

La Luna se ha convertido en una pieza dentro del nuevo tablero geopolítico dentro de la carrera espacial que Estados Unidos se disputa con China.

El regreso del hombre a la Luna a través de la misión Artemis II, de la NASA, no sólo representa un logro científico y tecnológico, sino también una demostración de superioridad tecnológica y política por parte de EU ante su rival.

“Volveremos a plantar nuestra bandera y esta vez no nos limitaremos a dejar huellas, sino que estableceremos una presencia permanente en la Luna y seguiremos adelante hacia Marte”, expresó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante una llamada con la tripulación de Artemis II.

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