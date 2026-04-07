Abren compra de AHMSA a sus principales acreedores

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/ 7 abril 2026
    Abren compra de AHMSA a sus principales acreedores
    AHMSA realiza los procesos de transformación para producir acero. Foto: Especial

El síndico de AHMSA propone vender la empresa junto con Minosa como una sola unidad para atraer inversionistas, dando prioridad a acreedores clave y evitando una venta fragmentada que afecte su operación.

Por: Víctor Fuentes

El síndico de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa) propuso subastar ambas empresas como una sola unidad productiva, además de otorgar trato preferencial a sus principales acreedores para participar como postores en el proceso.

Víctor Manuel Aguilera solicitó a la jueza Ruth Huerta la aprobación de un “procedimiento especial de venta”, luego de que el anterior fuera declarado desierto en febrero, debido a la resistencia de acreedores como Cargill y Banca Afirme. Estos controlan múltiples bienes que AHMSA y Minosa dejaron en garantía para créditos que superan los 20 mil millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/formalizan-nueva-propuesta-de-venta-para-ahmsa-y-minosa-JL19747691

Según la propuesta de Aguilera, obtenida por Reforma, la única forma de hacer atractiva la empresa para inversionistas es venderla como un solo consorcio, a pesar de que ambas compañías tramitaron concursos mercantiles por separado.

El valor mínimo de referencia se mantendría en mil 326 millones de dólares: mil 201 millones correspondientes a AHMSA y 125 millones a Minosa. En este contexto, la garantía de seriedad para participar en la subasta sería de 66 millones de dólares.

La audiencia para recibir posturas se realizaría sesenta días naturales después de que la jueza autorice las bases de la subasta. Previamente, habría un proceso de preclasificación en el que los interesados deberán revelar sus fuentes de financiamiento, información corporativa y firmar un acuerdo de confidencialidad.

Uno de los puntos clave de la propuesta es que acreedores con garantía como Cargill, Afirme, Unifin, Caterpillar, Pemex y Tubacero puedan participar automáticamente como postores calificados, sin necesidad de pasar por el proceso de preclasificación.

“Los acreedores garantizados participantes, junto con los apoderados de los fiduciarios de los fideicomisos de garantía CFSI (Cargill Financial Services), serán considerados postores calificados de manera automática”, señala el documento. Esto busca facilitar su participación y favorecer la integración de los bienes en garantía dentro de la venta de la unidad productiva.

Además, estos acreedores tendrían derecho de voz durante la audiencia de recepción de ofertas, a diferencia de otros postores. Aguilera considera que esto incentivará su participación voluntaria, especialmente si las ofertas se encuentran por debajo del precio de referencia.

Los interesados podrán presentar planes de inversión, reactivación industrial y recontratación, aunque estos no serán obligatorios para participar. El postor ganador deberá presentar dichos planes en un plazo de cinco meses posteriores a la adjudicación.

El día de la subasta se contempla un periodo adicional de tres horas, una vez abiertos los sobres, para mejorar las ofertas presentadas.

Cabe recordar que en febrero pasado el único interesado fue un consorcio encabezado por Fintech, que planteaba invertir mil millones de dólares para reactivar AHMSA, pero no presentó una oferta formal debido a la falta de autorización de los acreedores garantizados.

La jueza Huerta ordenó dar vista a los acreedores, incluidos los extrabajadores, para que emitan su opinión sobre la nueva propuesta en un plazo de diez días.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cartones/la-no-resurreccion-de-ahmsa-LK19758524

El síndico advirtió que una venta por partes de los activos implicaría una pérdida casi inmediata de funcionalidad, ya que muchos componentes no pueden operar de forma independiente ni generar valor económico por sí solos en el corto o mediano plazo.

Finalmente, destacó que el desarrollo comercial, económico e industrial de ambas empresas está estrechamente vinculado: mientras Minosa se encarga de extraer y proveer la materia prima, AHMSA realiza los procesos de transformación para producir acero, lo que evidencia su interdependencia operativa.

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