Impulsan en el Tec Saltillo acopio de aluminio para fortalecer vivero institucional durante Semana Santa

La iniciativa, impulsada por integrantes del plantel y grupos ambientales como GreenTec ITS, busca fomentar la cultura del reciclaje y la responsabilidad ambiental entre la población, al tiempo que genera beneficios directos para los proyectos ecológicos del campus.

En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM) lanzaron un llamado a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general para participar en una campaña de acopio de botes de aluminio, con el objetivo de recaudar recursos destinados al fortalecimiento del vivero institucional.

A través de este esfuerzo, se pretende que los residuos de aluminio recolectados sean canalizados para su reciclaje, lo que permitirá obtener ingresos destinados a la adquisición de insumos necesarios para el mantenimiento y crecimiento del vivero, espacio dedicado a la producción de especies vegetales y actividades de educación ambiental.

OPCIONES DE ENTREGA AL REGRESAR A CLASES

Las y los organizadores informaron que, una vez concluido el periodo vacacional, las personas interesadas podrán entregar sus aportaciones mediante distintas vías:

‣Directamente en la Oficina Verde del plantel.

‣A través de contacto con el profesor Alberto Delarosa Cepeda.

‣Mediante comunicación con los organizadores de la campaña.

‣Por medio del colectivo GreenTec ITS.

La comunidad del Tecnológico de Saltillo reiteró su invitación a sumarse a esta estrategia sustentable, destacando que pequeñas acciones, como la recolección de latas, pueden traducirse en impactos positivos para el medio ambiente y el desarrollo de espacios verdes dentro de la institución.