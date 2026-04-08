Impulsan en el Tec Saltillo acopio de aluminio para fortalecer vivero institucional durante Semana Santa

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 8 abril 2026
    Impulsan en el Tec Saltillo acopio de aluminio para fortalecer vivero institucional durante Semana Santa
    Campaña de acopio de aluminio en el Tec Saltillo busca fortalecer vivero institucional y promover prácticas sustentables entre la comunidad. CORTESÍA

Comunidad educativa convoca a recolectar latas para financiar insumos ecológicos y promover cultura ambiental en el campus

En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM) lanzaron un llamado a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general para participar en una campaña de acopio de botes de aluminio, con el objetivo de recaudar recursos destinados al fortalecimiento del vivero institucional.

La iniciativa, impulsada por integrantes del plantel y grupos ambientales como GreenTec ITS, busca fomentar la cultura del reciclaje y la responsabilidad ambiental entre la población, al tiempo que genera beneficios directos para los proyectos ecológicos del campus.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/los-ultimos-guachichiles-GI19334165

A través de este esfuerzo, se pretende que los residuos de aluminio recolectados sean canalizados para su reciclaje, lo que permitirá obtener ingresos destinados a la adquisición de insumos necesarios para el mantenimiento y crecimiento del vivero, espacio dedicado a la producción de especies vegetales y actividades de educación ambiental.

OPCIONES DE ENTREGA AL REGRESAR A CLASES

Las y los organizadores informaron que, una vez concluido el periodo vacacional, las personas interesadas podrán entregar sus aportaciones mediante distintas vías:

‣Directamente en la Oficina Verde del plantel.

‣A través de contacto con el profesor Alberto Delarosa Cepeda.

‣Mediante comunicación con los organizadores de la campaña.

‣Por medio del colectivo GreenTec ITS.

La comunidad del Tecnológico de Saltillo reiteró su invitación a sumarse a esta estrategia sustentable, destacando que pequeñas acciones, como la recolección de latas, pueden traducirse en impactos positivos para el medio ambiente y el desarrollo de espacios verdes dentro de la institución.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
Ecología
Educación

Organizaciones


Tec De Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La gravedad de la fuerza

La gravedad de la fuerza
true

Pone la 4T de moda al chapopote
true

POLITICÓN: En Saltillo, venta de terrenos sobre ‘arroyos rellenados’ exhibe ceguera institucional
Entre sus habilidades, mencionan experiencia en el manejo de animales y construcción de casas para perro, además de otras actividades generales.

Pareja saltillense busca trabajo para salir adelante y seguir ayudando a perritos
La vestimenta completamente en color negro que portaba al momento de su desaparición forma parte de los datos difundidos para facilitar su localización.

Desaparece menor de 13 años en Saltillo; piden apoyo para localizarla
Saraperos de Saltillo y Sultanes de Monterrey protagonizaron un duelo con causa ante más de 10 mil aficionados en el Estadio Madero.

Saraperos responden en casa y se imponen a Sultanes en Juego con Causa en Saltillo
El tránsito por vías internacionales como el Estrecho de Hormuz enfrenta una incertidumbre legal ante las propuestas de EU e Irán de aplicar tasas de paso.

Los peajes en el estrecho de Ormuz desafían el derecho internacional
Cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra con Irán

Cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra con Irán