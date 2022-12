No hubo asalto a mano armada en el Paseo a Monclova: director de Policía Municipal

Aclaró que ese día se tenía operativo policiaco en el Paseo Monclova y no hay evidencia del asalto que se exhibió en redes sociales

La denuncia de un supuesto asalto a mano armada que sufrió un ciudadano al salir del Paseo Monclova, solo quedó en redes sociales y no fue formalizada ante la Policía Municipal o Ministerio Público, debido a que ya se revisó y nadie fue testigo de este delito, declaró Raúl Alcácer Cruz, director de Seguridad Pública de Monclova.

Fue este lunes cuando Deyanira Gonzales publicó en su Facebook que su esposo, de nombre Héctor, fue víctima de la inseguridad al sufrir un asalto a mano armada, luego de salir del cajero de este centro comercial.

A decir de la mujer, el hombre fue interceptado por dos vehículos negros sin placas, cuando salió del estacionamiento del centro comercial y se incorporaba al bulevar Harold R. Pape.

Al respecto, el mando policiaco explicó que se investigó la situación y nadie vio el supuesto asalto, ocurrido sobre la avenida más importante de Monclova.

“Nosotros declarábamos saldo blanco, pero el día de ayer vimos en redes sociales una persona que denunciaba que su marido había sido asaltado después de que fue a un cajero en el mall, retiró dinero, y al incorporarse sobre el bulevar Pape fue interceptado por dos vehículos sin placas. Los dos vehículos y con armas de fuego, un asalto demasiado llamativo para un ciudadano que fue a retirar una cantidad menor del cajero”, dijo.

Aclaró que ese día se tenía operativo policiaco en el Paseo Monclova y no hay evidencia del asalto que se exhibió en redes sociales.

“Ya se revisó todo, no se observó nada, los guardias del mall que están hacia ese lado y están cuidando esa área tampoco vieron nada, nadie vio nada.

“Respeto mucho lo que se diga, pero nosotros no vimos nada la persona no denunció a Seguridad Pública, no denunció a ninguna corporación”, dijo.

Alcocer Cruz mencionó que las supuestas víctimas no van a denunciar y retirarán la publicación que se hizo con el objetivo de alertar a la ciudadanía.

“Yo aquí veo que se está alarmando a la ciudadanía, empieza la psicosis de nuevo. Creo que lo correcto es que acuda a alguna instancia al Ministerio Público, ponga su denuncia y dé a conocer todo al respecto para que podamos hacer nuestro trabajo, qué tipo de vehículo, como eran las características de las personas y nosotros actuar en consecuencia”, mencionó.

Aseguró que al interponerse la denuncia ante el Ministerio Público, este puede solicitar las grabaciones de todas las cámaras de los comercios para decir que si hubo un asalto y cómo fue.

“Hasta el momento nada más quedó en redes sociales, está un poquito confuso porque lo más claro es que si te voy a asaltar, te asalto antes de abordar a tu vehículo, te pierdes en el mundo de vehículos qué hay sobre el Mall y no me arriesgo a interceptarte con dos vehículos sobre el bulevar y ser más llamativo, con todo respeto”, puntualizó.