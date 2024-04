No se actúa para prevenir el consumo de drogas por parte de Estado y Federación, dice Alcalde de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Las consecuencias del consumo de drogas entre la sociedad a la ciudad y las autoridades competentes no están actuando para prevenirlo, afirmó el alcalde Mario Dávila Delgado.

El edil destacó que el problema debe de atenderse desde el origen por parte de la autoridad federal y estatal, es decir desde la venta y distribución de estupefacientes, para evitar el consumo entre los habitantes.

Sostuvo que al haber consumo constante se derivan problemas de salud, tras alterarse el desarrollo psicológico y físico en las personas, luego al volverse una adicción vienen los problemas familiares y finalmente se dan los problemas en la sociedad, como es la inseguridad, robos en casas habitación, negocios, por mencionar algunos ejemplos.

Destacó que además vienen los problemas al interior de Centros de Rehabilitación relacionados con homicidios, la tortura, agresiones contra los internos que recurren a estos sitios para salir de su adicción a las drogas.

“Esa es una cadena que no está siendo atendida; nosotros hacemos lo que nos toca, en ocasiones las personas en esta condición se entregan al Ministerio Público, pero de alguna manera el problema sigue, tenemos que atender el problema y tenemos que resolverlo”, señaló.

El edil aseguró que en Monclova los sectores sur y oriente y zonas periféricas es donde más conflicto existe por el consumo de drogas.

Al momento, el municipio trabaja en brindar consultas psicològicas para prevenir la situación, sin embargo no tiene la capacidad de poder atender la regulación de anexos, de clínicas, toda vez que el tema es de competencia federal y estatal.

“El recurso se deriva de la parte federal a los estados, ellos son los encargados de atender este tema, para mí la parte fundamental es el origen, porque estamos tratando consecuencias o complicaciones de un consumo que se puede corregir, si no se da, si no se vende, si no se distribuye”, señaló.

“Estamos invirtiendo en cosas que no debiéramos sin tratar el tema principal. Simplemente No se está actuando”, puntualizó el alcalde de Monclova.