‘No vivimos en un momento de violencia sin precedente’, asegura el diputado coahuilense Antonio Attolini

A pesar de los asesinatos de candidatas y candidatos, Antonio Attolini Murra, diputado local (Morena), rechazó que México enfrente unas elecciones dentro de un clima de inseguridad, pues, aseguró, el Secretariado Ejecutivo apenas en febrero reportó que los homicidios dolosos, que más duelen y aquejan a la sociedad, presentan una reducción sostenida desde hace cuatro años.

“Al inicio de la administración el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional dio cuenta de que se cometían 9 mil 062 delitos del fuero federal y en febrero del 2024 se registra una reducción del 26.1 por ciento en incidencia delictiva del fuero federal; delitos contra la salud tiene una reducción del 14.2 por ciento; delitos de delincuencia organizada tiene una reducción del 7.7 por ciento; delitos relacionados de arma de fuego y explosivos, tiene una reducción del 2 por ciento”.

“En homicidio doloso del fuero común hay una disminución del 25 por ciento; el promedio diario de víctimas de homicidio en este país tiene una reducción del 22 por ciento, para establecerse en 79. Es horrible referirnos al problema de la violencia poniendo datos, tendencias, gráficas, pero ultimadamente tenemos que tener una referencia objetiva, concreta y verificable para confrontar este elemento particular”.

Reconoció que pedir más seguridad es un reclamo legítimo, justo y necesario para proteger y mantener la integridad de todos, sin embargo, el Estado Mexicano no está siendo omiso.

“Mucho se ha discutido si la estrategia se basa en lo que el presidente llamó abrazos y no balazos, que me ha parecido una necedad expresada en medios de comunicación, como si la estrategia fuera abrazos y no balazos, entonces significaría que la Marina, Ejército, Guardia Nacional, fiscalías locales, policías municipales o estatales, simplemente ven pasar la comisión de delitos y nadie hace nada, pues eso es completa y absolutamente falso. A las pruebas y datos me remito”.

“No es cierto que haya una omisión por parte del Estado, ni en la Federación y tampoco al menos aquí en Coahuila, a nivel de gobierno estatal. No vivimos en un momento de violencia sin precedente, no significa que no sea intolerable, es decir, no estamos bien, pero tampoco vamos mal. Estamos viviendo por primera vez, al menos en tres sexenios, una tasa sostenida en la reducción de homicidios dolosos”.

Aseguró que, sin ser propaganda, en la estrategia federal en materia de combate a la delincuencia organizada y delitos del fuero común, hay resultados que se deberían proteger y promover como un patrimonio de todos, pero aceptó que la violencia política contra candidatas y candidatos merma la calidad de la democracia.