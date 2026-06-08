¿Nuevo Congreso en Coahuila? Seis de las y los ganadores repetirán en la Legislatura
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Los primeros resultados de la elección de este domingo sugieren que la próxima Legislatura conservará parte de sus actuales perfiles, con al menos seis diputados encaminados a repetir en el cargo
Aunque el Congreso del Estado de Coahuila se renovará para el próximo periodo, los resultados preliminares de la elección de este domingo apuntan a que al menos seis integrantes de la actual Legislatura podrían conservar una curul. Cuatro lo harían a través del voto ciudadano y dos más mediante la representación proporcional.
Entre ellos se encuentran los priistas Luz Elena Morales, por el Distrito 13; Álvaro Moreira, por el Distrito 16; Guillermo Ruiz, por el Distrito 2, y Felipe González, por el Distrito 10, quienes buscaron la reelección en los mismos distritos que actualmente representan y mantienen ventaja en los resultados preliminares.
A estos nombres se agrega Carlos Robles Loustaunau, actual diputado de representación proporcional y primer lugar en la lista plurinominal del PRI, lo que perfila su permanencia en el Congreso.
Aunque los resultados preliminares colocan a Gerardo Aguado en el tercer lugar de la contienda por el Distrito 8 de Torreón, el actual legislador panista conserva posibilidades de permanecer en el Congreso al ocupar la primera posición en la lista de representación proporcional de su partido.
Distinto es el panorama para los actuales legisladores plurinominales de Morena y del PT: Alberto Hurtado, Delia Hernández, Antonio Attolini y Antonio Flores quienes buscaron llegar a la siguiente Legislatura a través de una diputación de mayoría relativa, pero los resultados preliminares los colocan en desventaja en sus respectivos distritos.