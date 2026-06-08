¿Nuevo Congreso en Coahuila? Seis de las y los ganadores repetirán en la Legislatura

Aunque el Congreso del Estado de Coahuila se renovará para el próximo periodo, los resultados preliminares de la elección de este domingo apuntan a que al menos seis integrantes de la actual Legislatura podrían conservar una curul. Cuatro lo harían a través del voto ciudadano y dos más mediante la representación proporcional.

Entre ellos se encuentran los priistas Luz Elena Morales, por el Distrito 13; Álvaro Moreira, por el Distrito 16; Guillermo Ruiz, por el Distrito 2, y Felipe González, por el Distrito 10, quienes buscaron la reelección en los mismos distritos que actualmente representan y mantienen ventaja en los resultados preliminares.