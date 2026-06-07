‘A Coahuila no entran’: ‘Alito’, líder del PRI, manda mensaje a Morena y asegura ‘carro completo’

‘A Coahuila no entran’: ‘Alito’, líder del PRI, manda mensaje a Morena y asegura ‘carro completo’

+ Seguir en Seguir en Google
Lucía Pérez Paz
por Lucía Pérez Paz

El líder priista afirmó que la ciudadanía respaldó el proyecto político impulsado por su partido en el estado

Coahuila
/
COMPARTIR

Al cierre de la jornada electoral de este 7 de junio, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró lo que calificó como una victoria contundente de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en Coahuila.

“A Coahuila no entran”, expresó durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, así como por candidatas y candidatos de la Región Sureste.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-renueva-hoy-su-congreso-por-que-es-importante-ir-a-votar-OB21203872

Durante su mensaje, Moreno aseguró que la participación ciudadana favoreció ampliamente a la coalición PRI-UDC en la elección de diputaciones locales y comparó los resultados preliminares con un marcador de “16-0”, en referencia a los 16 distritos electorales en disputa.

El dirigente priista también respondió a los señalamientos realizados previamente por Morena respecto a presuntas irregularidades durante la jornada electoral.

“Acuérdense que los de Morena no saben perder. Son buenos para criticar y malos para gobernar. Pero hoy quedó claro que la ciudadanía de Coahuila les cerró la puerta”, declaró.

Asimismo, pidió a sus adversarios políticos aceptar los resultados de la elección y respetar la decisión de los votantes.

“Tengan un poco de decencia y de vergüenza para aceptar que los ciudadanos les cerraron la puerta”, afirmó.

Moreno sostuvo que los resultados representan no solo un respaldo al proyecto político encabezado por el PRI en la entidad, sino también un rechazo a las propuestas de sus opositores.

Durante la conferencia, reconoció la participación de diversos sectores de la sociedad coahuilense, incluyendo empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos que, dijo, respaldaron el proyecto de la alianza.

$!El líder del tricolor y candidatos de la coalición señalaron que la jornada electoral transcurrió en calma y sin incidentes mayores.
El líder del tricolor y candidatos de la coalición señalaron que la jornada electoral transcurrió en calma y sin incidentes mayores. OMAR SAUCEDO

“Un enorme reconocimiento a la sociedad coahuilense por ese gran espíritu de participación, de civilidad y de enorme responsabilidad”, expresó.

Por su parte, tanto la dirigencia nacional como la estatal del PRI destacaron el trabajo realizado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a quien describieron como un mandatario responsable que ha contribuido al fortalecimiento político y administrativo de la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gobernador-manolo-jimenez-destaca-jornada-electoral-en-paz-y-llama-a-mantener-la-civilidad-AB21209889

Los diferentes candidatos de distrito como Carlos Moreira, Luz Elena Morales, Marimar Arroyo y José María Morales coincidieron en indicar que la jornada se desarrolló en calma.

Finalmente, Alejandro Moreno aseguró que el mensaje enviado desde Coahuila resuena en todo México, demostrando que “claro que se puede” ganar cuando existe un gobierno eficaz, y auguró que esta inercia ganadora se mantendrá de cara al proceso electoral de 2027 para la renovación de alcaldías y diputados federales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Elecciones
Elecciones Coahuila
Seguridad
Localizaciones
Saltillo
Personajes
Alejandro Moreno
Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Coahuila: Llegó el día
true

La soberanía, dentro y fuera: la ciudadanía
true

Coahuila: Las elecciones de este ‘domingo 7’

NosotrAs: La representación que nos arrebatan

NosotrAs: La representación que nos arrebatan
true

Las escuelas de verano para extranjeros en Saltillo

true

Manganitas ∙ AFA
EFE/ ARCHIVO

La encíclica de La Chingada y la Presidenta en su Palacio

true

Roxana Berenice: El precio de escribir y criticar