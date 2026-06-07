‘A Coahuila no entran’: ‘Alito’, líder del PRI, manda mensaje a Morena y asegura ‘carro completo’

“A Coahuila no entran”, expresó durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, así como por candidatas y candidatos de la Región Sureste.

Al cierre de la jornada electoral de este 7 de junio, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró lo que calificó como una victoria contundente de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en Coahuila.

Durante su mensaje, Moreno aseguró que la participación ciudadana favoreció ampliamente a la coalición PRI-UDC en la elección de diputaciones locales y comparó los resultados preliminares con un marcador de “16-0”, en referencia a los 16 distritos electorales en disputa.

El dirigente priista también respondió a los señalamientos realizados previamente por Morena respecto a presuntas irregularidades durante la jornada electoral.

“Acuérdense que los de Morena no saben perder. Son buenos para criticar y malos para gobernar. Pero hoy quedó claro que la ciudadanía de Coahuila les cerró la puerta”, declaró.

Asimismo, pidió a sus adversarios políticos aceptar los resultados de la elección y respetar la decisión de los votantes.

“Tengan un poco de decencia y de vergüenza para aceptar que los ciudadanos les cerraron la puerta”, afirmó.

Moreno sostuvo que los resultados representan no solo un respaldo al proyecto político encabezado por el PRI en la entidad, sino también un rechazo a las propuestas de sus opositores.

Durante la conferencia, reconoció la participación de diversos sectores de la sociedad coahuilense, incluyendo empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos que, dijo, respaldaron el proyecto de la alianza.