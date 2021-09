Obligado Iván Márquez a recibir terapia psicológica

La tarde de este lunes se llevó a cabo la audiencia en la que se dictó la suspensión condicional para Iván Márquez, quien en junio de este año fue vinculado a proceso por delitos de abuso sexual y dos meses después por discriminación en razón de género.

Durante la audiencia la jueza Lilia Sánchez determinó que el acusado deberá recibir terapia psicológica.

Dichos ataques se suscitaron en agosto de 2020 en medio de una fiesta a la que director municipal de Cultura con licencia acudió sin haber sido invitado. EL evento fue organizado por miembros de la comunidad artística de Saltillo.

Tras varios meses en que se desarrolló la investigación complementaria del caso, la solicitud de suspensión condicional fue acordada bajo términos de reparación del daño para las víctimas en el aspecto económico, así como atención en términos de salud mental para las mismas.

Así también, las medidas cautelares que ya se habían implementado anteriormente que implican no acercarse a las víctimas para el resto del año.

Además, Iván Márquez deberá acudir también a terapia psicológica como parte de medidas de no repetición de actos similares.

Durante la audiencia, la jueza Lilia Sánchez también solicitó la disculpa que habían requerido las víctimas de manera pública, misma que fue aprobada en términos ambigüos que no implicaron la admisión directa de su responsabilidad, y más bien fueron en torno a posibles malos entendidos. Las víctimas, José Luis Falcón y Andrea Galindo no aceptaron la disculpa al no haber sido manifestada en los términos requeridos.

“Eso era lo que tenía más importancia para nosotros más que una reparación u otra cosa. Esto ocurrió y sabemos porque él todavía tiene derecho a la presunción de inocencia”, agregó José Luis Falcón.