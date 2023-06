Obrero de AHMSA y su esposa inician huelga de hambre: ¿y el Sol? ‘ya estamos acostumbrados’

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Dio a conocer que este jueves se cumplen siete semanas de que los obreros sindicalizados no reciben su pago de salario, además la empresa tiene pendiente la entrega del 50 por ciento del pago del ahorro del 2022, el pago de vales de despensa, el pago de fondo de ayuda, el pago de utilidades y además el Sindicato Nacional Democratico de Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos dejó pendiente un porcentaje del pago de pro huelga.

“Hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento de nadie, no nos han resuelto nada, el tiempo pasa, la gente ya no aguanta, como trabajadores ya no tenemos más”, comentó.

Saúl Martínez afirmó que en el lugar pasará día y noche y ni miedo le tiene al sol: “muchos trabajamos en AHMSA, donde estamos acostumbrados a estas temperaturas”, concluyó.