Ofertarán 4 mil vacantes en próxima feria de empleo en Coahuila

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    Ofertarán 4 mil vacantes en próxima feria de empleo en Coahuila
    Las oportunidades laborales contemplan perfiles operativos, técnicos y especializados, con el objetivo de facilitar la vinculación entre empresas y personas en búsqueda de empleo. ARCHIVO

La feria permitirá el contacto directo entre empresas y buscadores de empleo, facilitando procesos de reclutamiento y ampliando las oportunidades laborales para distintos perfiles

Coahuila mantendrá el dinamismo en su mercado laboral mediante la realización de una feria de empleo que ofertará 4 mil plazas vacantes. El gobernador Manolo Jiménez Salinas resaltó que el estado continúa atrayendo capitales productivos.

OPORTUNIDADES DE TRABAJO

“El que ande buscando chamba, va a haber 4 mil plazas de trabajo en esta feria el próximo jueves”, puntualizó el mandatario estatal. Las vacantes abarcan diversos perfiles operativos y técnicos de la industria local.

Jiménez Salinas expuso que las inversiones siguen fluyendo gracias a las condiciones de estabilidad sociolaboral que ofrece Coahuila. El estado se desmarca de tendencias de estancamiento observadas en otras regiones del país.

“En Coahuila seguimos teniendo desarrollo, seguimos teniendo empleo”, manifestó el titular del Ejecutivo estatal. La vinculación con el sector empresarial e industrial permite la apertura constante de nuevos puestos de trabajo.

CONSOLIDACIÓN INDUSTRIAL

A pesar de factores macroeconómicos internacionales que han propiciado cierta desaceleración, la entidad conserva su competitividad. La mano de obra calificada y la seguridad interna fungen como pilares esenciales para la atracción de inversiones.

El gobernador indicó que las estrategias coordinadas con sindicatos e iniciativa privada brindan certidumbre a largo plazo. Las ferias de empleo forman parte de la agenda permanente para impulsar la economía de las familias.

Finalmente, Jiménez Salinas invitó a las personas interesadas a acudir este jueves a las mesas de reclutamiento establecidas. El Gobierno del Estado facilitará el contacto directo entre los buscadores de empleo y las empresas participantes.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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